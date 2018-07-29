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生态旅游、大健康产业……“冷门”不冷：海归创业新关注

2018-07-29 08:42 来源：人民日报海外版
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　　“冷门”升温

　　在当今互联网时代，海归创业大多关注于信息技术相关的领域，人工智能、数据服务、信息安全因成长空间巨大，而成为2018年海归创业者最青睐的三大领域。

　　与此同时，一些原本比较“冷门”的领域，也渐渐受到创业者的关注。调查显示，海归在创业项目的选择上正在出现一些新变化——大健康产业、生态旅游等行业吸引了越来越多海归创业者的目光。

　　岳明2013年从美国马里兰大学毕业回国，作为职业经理人从事产业园及文旅项目开发。近两年来，他的职业发展方向逐渐转向了新兴领域——森林旅游和野奢酒店。谈及对于目前海归创业现状的感受，岳明说：“我能明显感觉到，在较为小众的特种旅游领域，创业的海归在增多，同时，我感觉大家的创业热情也在提高。”

　　王弘作为一名海归创业者，在生物科技和大健康领域打拼多年，她创立的弘侨生物科技有限公司里的许多员工拥有留学背景，同时公司也与其他海归创业者有着技术和产业方向上的合作。以自己目前从事的工作为例，王弘说：“中国逐渐步入老龄化社会，国家出台了一系列相关政策，提倡全民大健康。而健康领域包括很多板块，例如旅游、医疗、养老、农业等，哪怕一棵小小的虫草，都可以串联起丰富的产业链，这也让海归有了更多、更新的选择。”

　　“冷门”机会多

　　海归选择这些“冷门”创业领域的原因是双重性的，其一在于这些行业蕴藏着较大的发展空间和潜能，并且拥有政策扶持优势；其二则是因为海归在选择创业领域时更加谨慎，不再盲目跟风扎堆于热门行业，而是在对欲投身的行业进行充分了解和评估的基础上再做决定。

　　与人工智能、数据服务、信息安全等热门领域相比，这些“冷门”领域起步较晚，但却有着更大的发展空间。尤其在目前消费升级的背景下，大健康和生态旅游等行业有着更多的机会。

　　刘璇于2007年从丹麦技术大学毕业，在国外工作几年后回国，和朋友一起创办了人工智能医疗公司——北京万灵盘古科技有限公司。公司利用AI技术对客户的精神心理进行评估、诊疗和干预。“器械、医疗、新技术，都是我们创业的发力点。因为大众既有消费需求，也有消费能力，国家还在政策层面给予支持。”刘璇说，“中国正处于历史上的高速发展时期，这些‘冷门’行业有着巨大的提升空间和想象空间，大家觉得在这些方面还有很多事情可以做。”

　　谈及自己正在从事的森林旅游，岳明充满信心：“生态度假不仅给人物质的满足，更是精神的富足与享受。如今，人们日渐重视精神生活的质量，在得天独厚的自然环境下创造最舒适自然的度假体验，则满足了人们的需求，可以说生态旅游正在引领当下中国的旅游潮流。”

　　岳明分析说，类似于生态旅游这样的“冷门”领域之所以吸引越来越多的海归创业，是因为其有着较大的发展空间，比如，平均利润潜力高、发展空间大、增速快、竞争尚不激烈等。

　　岳明的分析，说出了“冷门”不再冷的原因：社会认知和行业培育基础都发展到了应该被关注的阶段。“这些新领域在行业内外部融合的背景下崛起，伴随信息化及互联网的发展，形成新型的行业形态。”

　　进入“冷门”寻找创业机会的海归是目光敏锐的先行者。

　　除此之外，在选择创业领域时更加理性、眼光更加长远也是海归关注“冷门”领域的原因。王弘说：“现在海归可选择的创业、就业领域越来越多。结合当前经济环境以及未来行业前景，分析哪个行业更具持续发展能力、能走得更长久，综合考量也是很重要的。现在，海归在创业、就业方向的选择上更加成熟，会有针对性地了解国家相关规定或扶持政策，然后再做出自己的选择。”

　　打“持久战”

　　海归想要在新领域创业成功，最重要的是要了解国内的实际情况。王弘认为，“海归的创业点一定要与国家宏观政策紧密结合，根据国家的政策导向发展自己的事业才有前景可言。”

　　海归去国外多年，往往缺乏对于本土资源与行业现状的了解。刘璇建议，“想在新领域进行创业的海归，首先要了解中国国内的产业环境。例如，在外国搞创新或者办小企业，大多是围绕一个小发明或者小创造。它虽不足以形成一个商业的闭环，但在行业的链条上是有爆发力的，这时候往往会有产业里的巨鳄来进行常规性的收购或合作。但在中国，这种收购或合作现象还不普遍，所以创业者要做好打‘持久战’的准备。”

　　岳明认为，海归在创业时既需要国际化经验，也需要结合本土实际情况。“因为在国外留学的几年，正是本土化缺失的几年。”刘璇对此也有同感，“在国外，你看到过一些成功的样板和好的模式，但回国后如果想要在这片土地上做出点事情来，就要本着因地制宜、实事求是的原则，灵活地去对待创业这件事儿。要进行充分的市场调研、寻找合作伙伴，把自己的根扎回到中国这片土地上。”

编辑： 唐巧燕

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