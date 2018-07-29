早教，对娃到底有多大用处？

如今80后、90后成为了育儿家长的主力军，他们信奉科学育儿的理念，让孩子参加早教培训成为他们育儿的一大选择。连日来，记者采访了解到，锻炼孩子的交流能力、培养孩子的学习能力以及为家长提供一个育儿交流平台，是家长带孩子早教的主要原因。然而，早教机构多是通过工商部门注册营业，而不是由教育部门审批，早教市场缺乏规范和专业的监管，部分早教机构的教学质量难以得到保障，让家长感到担忧。

如今80后、90后成为了育儿家长的主力军，他们信奉科学育儿的理念，让孩子参加早教培训成为他们育儿的一大选择。连日来，记者采访了解到，锻炼孩子的交流能力、培养孩子的学习能力以及为家长提供一个育儿交流平台，是家长带孩子早教的主要原因。然而，早教机构多是通过工商部门注册营业，而不是由教育部门审批，早教市场缺乏规范和专业的监管，部分早教机构的教学质量难以得到保障，让家长感到担忧。

早教机构课时费大多超百元

每周末，市区新江北路一家早教培训中心总能看到不少家长带着幼儿出出入入，中心里时不时传来孩子的玩闹声。中心的大堂是供孩子课余玩耍的公共区域，设有4个教室，家长和孩子都要脱鞋进入培训中心。市民王先生的孩子已经上了快一年的早教课程，40分钟一课时，当时报了一个48课时的套餐，折合下来每课时要100多元。

市区江朗大道一家连锁早教中心按上课时段收费，一个月16课时1680元，一个季度48课时4980元，半年96课时7980元，一年192课时11980元，每个星期2到4节课，课时费从62元至105元不等。“我报了一个月16节课试试水，也就是说平均一周要上4节课，如果上不完算下来的课时费就高了。”家长刘女士说，不少家长都没有上完时段内的课时，折算下来课时费基本都超过了100元。市区金山路一家连锁早教中心收费是通过家长买课时包的形式，买得越多越优惠，平均算下来课时费约120元。

记者通过街头采访和问卷调查的方式了解到，送过孩子上早教的家庭中，75%的受访家长表示孩子的早教课时费在100元至200元之间，剩下的25%表示课时费在50元至100元。对于“您认为孩子上早教班每课时花费多少钱较为合理”一题，仅1名家长选择了200元以上，94%的受访家长选择了50元至150元。由此可见，早教培训收费水平方面，目前还是符合大多数家长的心理承受价位。

近七成家长支持孩子上早教

市民王先生表示，自己让孩子上早教的原因，就是让孩子能有一个地方与同龄段的幼儿玩耍，锻炼交流能力，让内向的孩子变得开朗一点。市民曾女士表示，孩子出生后自己就成为了全职妈妈，如今孩子3岁多了，比较顽皮，上早教是希望孩子能够多接触其他人，多学些知识，也懂些规矩。

调查数据显示，近七成受访家长认为给孩子上早教课很有必要。在“您让孩子上早教班的原因有哪些”一题中，超过八成的受访家长选择了“早教中心的氛围可以培养孩子交流能力”“培养学习能力，激发潜力”，半数受访家长表示早教机构有专业的团队培养孩子，为家长提供互相学习育儿知识的平台。此外，“为孩子入园打基础”“没时间带孩子”也是少数家长让孩子上早教的原因，而“别人家的孩子都上，我的孩子不能输”则是个别家长的想法。

对于“孩子上早教班后效果如何”一题，个别受访家长认为没效果，和不上没区别，超两成受访家长觉得效果一般，近七成的受访者认为孩子上早教班效果好，有利于孩子身心健康发展。

缺乏规范监管难保教学质量

采访中，不少家长也说出了早教市场存在的一些不足。市民许先生表示，很多家长多是通过试课和课程顾问介绍的形式了解早教机构，对于师资力量和教学内容难以真正了解。曾担任过早教教师的市民陈女士表示，早教机构的教师一般要求大专以上学历，有的甚至中专也可以，她入职1个月就成为了主班教师，此前都是上午跟班上课和下午培训，早教内容在集中学习一周后多就变成自学了。

调查数据显示，逾五成受访家长认为早教市场“机构少，质量参差不齐”“师资力量薄弱，教学效果差”“教学内容单一，没有新意”“缺乏专业的监管主体”。

就早教机构归谁管的问题，记者先后采访了市教育局和市工商局。市教育局有关人员明确答复，早教市场不归教育部门审批和监管。市工商局相关人员表示，目前，早教的概念不明确，还没有列入《国民经济行业分类》，因此早教培训不是一个规范的说法。经营者应确定具体的经营项目，对于需经教育或人社部门审批的项目，需领取上述部门的许可证后才能申领营业执照，对于无需教育或人社部门审批的，符合工商登记注册条件的，工商部门依法核发营业执照。

如果早教培训机构在工商部门注册营业了，其师资力量、教训内容等方面是否由工商部门监管？对此该人员回应，工商部门对相关市场主体的登记事项进行监管，依法查处其违反工商行政管理法律法规的行为，对于其师资力量、培训内容等，工商部门没有监管职责。