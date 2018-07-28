有颜值 有情怀,这些高校录取通知书你中意吗

全国各大高校新生录取工作正在进行，录取通知书成为学校与新生的沟通桥梁。相比以往样式简单、色彩单一的录取通知书，近两年不少高校把前沿技术和新鲜创意融入录取通知书，让这份给新生的礼物更走心。录取通知书之变，体现出高招思路的转变，也为新生们上了入学第一课。

全国各大高校新生录取工作正在进行，录取通知书成为学校与新生的沟通桥梁。相比以往样式简单、色彩单一的录取通知书，近两年不少高校把前沿技术和新鲜创意融入录取通知书，让这份给新生的礼物更走心。录取通知书之变，体现出高招思路的转变，也为新生们上了入学第一课。

颜值：高校录取通知书透出新面貌

记者注意到，一些高校近两年来的录取通知书因别具一格的设计，成了名副其实的网红。清华大学今年的录取通知书中，夹着一份3D清华校门纸雕工艺品。翻开通知书，一个立体版的校门随即出现。西北工业大学的录取通知书使用了AR技术。通过手机扫一扫查看，通知书正面有声画同步的校情校史介绍，背面会出现代表“航空”“航天”“航海”标志的立体图像。

还有一些高校的录取通知书十分走心。西安美术学院今年的录取通知书，由该学院中国画系承担设计，以白描方式勾绘西安美术学院地图，通知书中间还有“百里挑一”白文印章。此外，今年陕西师范大学继续坚持十多年的传统，约4500份录取通知书由10余位老教授用毛笔手写，表达了学校对学生和传统文化的重视。

另有一些高校录取通知书不再是单纯的一张卡片，而是被学校以“入学礼包”的形式发放。礼包中不仅包含录取通知书，还有校园工艺品、入学指南、定制银行卡、资助政策材料、新生手册等物品和资料，让学生还未入校，就能提前了解学校。山东大学2017级本科生孙旭佳告诉记者，录取通知书从一张薄薄的卡片变成了礼包，不仅内容丰富了，也让新生感受到学校的用心。

录取通知书的形式多样也在网络上引发热议。网友“索菲亚”说：“现在一些高校的录取通知书简直是艺术品，很有收藏意义，这注定让人铭记一生。”