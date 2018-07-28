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13岁男孩的冷静处置，让消防专家点赞

2018-07-28 09:21 来源：钱江晚报
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　　事后，小亦的做法也被消防专家点赞：“在那种情况下，一个小男孩还能保持这么冷静的心态，方式方法也非常规范，值得大家学习。”

　　7月21日晚上6时左右，杭州萧山区市心中路时代广场一住宅楼13层起火。所幸，火灾没有造成人员伤亡，消防人员共营救出9名被困人员。

　　近日，杭州消防召开萧山区“7·21”高层火灾新闻发布会，通报了火灾调查的最新进展。钱报记者从会上了解到，经调查，起火原因为1301室租户叶某使用明火不慎，引燃周边可燃物引起火灾。

　　为何短时间内火烧得这么猛

　　时代广场高层起火后，很多目击者第一时间把视频传到了社交网络。很多网友纳闷，为何在短短的时间内，火势就这么猛了。

　　对此，萧山区消防大队大队长倪景说，第一批消防员赶到现场时，火势已经处于猛烈燃烧阶段，而且蔓延得相当迅速。

　　“叶某发现阳台大量烟气后，并未立即引起警觉，开窗通风后返回室内，反为室内引入充足空气，导致十多分钟后产生明火。其间叶某使用灭火器进行扑救未果，最终引发火灾。”倪景说，租户安全意识欠缺是首因。据记者了解，叶某当时在阳台焚香。

　　加上事发当天，正是台风天。“火灾当天，萧山区风力达4~5级，位于13层的起火房间实际风力强于地面，加之户型南北通透，窗户被高温炙烤炸裂，大量新鲜空气不断涌入房内，进一步加速了火灾蔓延。”倪景告诉钱报记者。

　　13岁男孩冷静应对火灾

　　新闻发布会现场，钱报记者见到了起火房间相邻的一家四口。男孩叫小亦，今年13岁，刚刚小学毕业；旁边坐着他的妹妹，只有7岁。

　　小亦说，火灾起来时，他和妈妈、妹妹正坐在客厅的沙发上，等爸爸回家吃饭。

　　“我们先闻到一股焦味，还以为自己家里着火了。我跑到厨房的窗户那儿，看到是隔壁在冒烟，然后就听到楼道里有人喊‘着火了’……”小亦向钱报记者回忆。

　　小亦和妈妈、妹妹准备打开房门往外跑，看到有浓烟已经从门缝里钻了进来。

　　“我拿出毛巾，拧开水龙头，用水打湿。妈妈接过湿毛巾堵在了门缝下面。” 小亦说，前后总共用了三条湿毛巾堵门缝。

　　同时，小亦拿出手机拨打了119，“我先跟消防员叔叔报了大概的位置，然后告诉他我现在在主卧，正用湿毛巾捂住口鼻，等待救援。”

　　打完电话后，三人靠近窗台位置，等待救援。“我还打开了手机的手电筒，不断地向楼下人员招手，希望能吸引他们的注意力。”

　　小亦的爸爸李先生告诉钱报记者：“小亦毕竟还是个孩子，当时他也害怕。我就跟他说，你在学校里不是参加过‘小小消防员’的课程嘛，他就慢慢想起来怎么做……我在赶回家的路上，一直跟他们保持电话畅通。我要知道他们还活着，让他们离窗台越近越好。”

编辑： 唐巧燕

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