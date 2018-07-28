“提前学”“超纲学”暑假培训班依然有禁不止

暑假来临，暑期培训班也开始热闹起来。北京市海淀区某初中二年级学生家长马楠告诉记者，放假前，学校给家长发短信要求大家领暑假作业，没有想到的是，作业居然在培训机构领取，而且每门作业都在不同的培训机构。为了领齐作业，家长们只好奔走三四家机构。

暑假来临，暑期培训班也开始热闹起来。北京市海淀区某初中二年级学生家长马楠告诉记者，放假前，学校给家长发短信要求大家领暑假作业，没有想到的是，作业居然在培训机构领取，而且每门作业都在不同的培训机构。为了领齐作业，家长们只好奔走三四家机构。

“每进一个培训班，就会被补习老师‘围攻’一次，领作业前要留电话号码，我为了避免麻烦，都留假的。”马楠说。令她和家长们不解的是，课外培训机构不是在年初就治理整顿了吗？为什么还是如此明目张胆？

暑期培训班生态如何？“提前学”“超纲学”“在校教师代课”等文件明令禁止的行为还存在吗？日前，记者实地走访了一些有代表性的培训机构，采访了学生和家长。

1.现状：在职教师有偿补课现象依然存在

记者首先以学生家长的身份走进位于北京市海淀区的北京博师教育。这是一家“一对一”培训机构，前台自称徐老师。她表示，受到文件影响，他们调整了一些战略。“本身我们是以在职中小学教师为主的，现在，不能这样做了。不过好在这么多年积累，我们机构本身的全职教师教学水平也很强。”徐老师告诉记者。

她向记者介绍了培训班的师资情况。“我们的教师分为三个等级，第一个等级是答疑老师，是负责看着学生做题的，为学生答疑。他们是刚刚在我们机构全职工作的老师。第二个等级是普通补课教师，这个群体大多来自中小学校退休教师或辞职教师，也有我们自己培养起来的教师，他们经验丰富，完全可以应对普通补习。第三个等级是拔高教师，这部分教师是中小学校的正式在职教师，比如某中学的语文老师，曾压中去年语文高考作文，这部分教师可供家长在升学的时候为学生点拨拔高。”

看记者有所迟疑，徐老师拿出一份听课记录，表示在职中小学教师也会给他们普通的补课教师做辅导，他们经常开会交流，所以普通的补课老师水平也是非常高的。

在这家机构中，奥数等科目依然在补课的行列。徐老师表示，“提前学”“超纲学”也是他们的特色之一。“一般情况下，初二或初三已经把高一的课程学完了。我们的老师还会针对学生的情况用多种方法讲题，有时候会用小学的知识，有时候会用初中、高中甚至大学的知识，这是一个融会贯通的过程，让孩子学会活学活用，如果这是‘超纲学’的话，应该所有的培训班都在超纲。”

他们还能定制课程，全托培训。什么是全托培训？徐老师说，是指一部分面临升学的学生，比如小学五、六年级和初中三年级学生，不在学校上课，每天到培训班补课。“我们每周以‘3-4-3-4’的频率上课，即第一天三节课，第二天四节课，第三天三节课，这样依次类推。下午的时间我们大量刷题，做卷子、真题等。”

记者随后去了位于公主坟和学院路的几家培训机构，发现大体情况类似。在职教师培训班任职情况有所减少，但依然以“点拨”“冲刺”的形式存在。“超纲学”“提前学”也存在，只是更隐蔽了。