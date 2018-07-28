广东：全部科目列入初中学考

今后，初中学业水平考试（以下简称初中学考）将作为高中阶段学校招生录取的基本依据。与此前相比，初中毕业学业考试在考试科目、内容、方式、时间和成绩呈现等方面都有新变化。近日，《广东省教育厅关于初中学业水平考试的实施办法》(以下简称《初中学考实施办法》)向社会公布。广东省考试院发布了权威解读和专家点评。

今后，初中学业水平考试（以下简称初中学考）将作为高中阶段学校招生录取的基本依据。与此前相比，初中毕业学业考试在考试科目、内容、方式、时间和成绩呈现等方面都有新变化。近日，《广东省教育厅关于初中学业水平考试的实施办法》(以下简称《初中学考实施办法》)向社会公布。广东省考试院发布了权威解读和专家点评。

学完即考 难度下降

根据《初中学考实施办法》，国家《课程方案》规定的全部科目均列入初中学考范围，包括语文、数学、外语、道德与法治、历史、地理、物理、化学、生物、体育与健康、音乐、美术、信息技术等科目。

各科目考试时间依据《课程方案》和“学完即考”的原则确定，一般安排在学年（期）末进行。试题试卷的整体难度适当，减少单纯记忆、机械训练性质的内容，杜绝偏题、怪题。增加探究性和开放性试题的比例，培养学生创新精神和实践能力。

在考试方式上，各科考试结合科目特点，以笔试为主，探索面试、口试、实践考察、实验操作和技能测试等多种方式。积极探索应用计算机进行非笔试科目的考试。语文、数学和地理3个科目实行闭卷笔试的方式。道德与法治、历史可采用闭卷、开卷与闭卷相结合或开卷的方式。外语实行闭卷笔试加听力（或听说）测试的方式。物理、化学和生物3个科目实行闭卷笔试和现场实验操作相结合的方式。体育与健康考试在初中每学年进行一次《国家学生体质健康标准》测试，在九年级时进行3个项目的考试，其中“男子1000米（女子800米）或游泳”作为必测项目，另外选择体能及运动技能各一项进行现场考试，并当场给出成绩。音乐、美术和信息技术3个科目要采取理论与实践相结合的方式。其中，音乐和美术科目要将过程性评价与终结评价有机结合，进行1~2项实际技能的考核。

鼓励仅以“等级”呈现成绩

语文、数学、外语、体育与健康考试成绩可以分数形式呈现；其他科目考试成绩可以采用分数、等级等多种形式呈现，鼓励有条件的市仅以“等级”呈现成绩，避免学生分分计较、过度竞争。为保证公平，可将学生招生录取考试科目的成绩转换成标准分或等级分呈现，以确保不同科目考试成绩的可比性。

初中学考成绩将作为学生综合素质评价和初中毕业的基本依据、初中教育教学质量监测的参考指标和高中阶段学校招生录取的基本依据。

各市要根据夯实基础、文理兼顾、学科课程和活动课程平衡、负担适度、稳妥推进的原则，确定纳入高中阶段学校招生录取科目及其计分比例。要以《课程方案》和《课程标准》规定的每门课程的课时、课程容量等为主要依据，将纳入招生录取科目的各科卷面原始分满分值按一定比例折算，设定纳入招生录取科目的分值。要避免个别科目分值过低，科目之间分值差距过大。除语文、数学、外语、体育与健康4个科目外，至少将道德与法治、历史、物理和化学作为高中阶段学校招生录取科目。鼓励将道德与法治、历史、地理、物理、化学和生物6个科目作为高中阶段学校招生录取科目。体育与健康考试满分值权重不低于录取总分的8%。理化（或理化生）实验操作考试成绩最迟从2020年秋季入学的7年级新生起须作为招生录取的依据。鼓励采用分数+等级或仅用等级的招生录取办法。