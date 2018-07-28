教师资格培训将告别“快而粗”模式

那么，教师培训市场的机会点究竟在哪儿？又如何抓住机遇飞跃发展呢？

自《＜教师资格条例＞实施办法》和《中小学和幼儿园教师资格考试标准（试行）》颁布以来，学校教师和教育从业者的“准入考试”在近几年的关注度迅速攀升。每年60万师范生，和90多万获得教师资格证的非师范生，期待从事相关教学的教师类岗位。“全国有300－400万人次／年的教师考试规模，对应着20－30亿元的教师考试培训市场空间。随着教师资格、教师培训学分管理等制度的推广，以及越来越多民办教育机构对教师的质量和素质日益增高的要求，这个细分市场也迎来更多的机会和挑战。

于是，不少教育机构投身教师培训市场，百花开放的同时，也意味着更趋激烈的竞争。譬如坐落于北京科教中心海淀上地的易师考，自成立之日就受到了海淀创业园的大力支持，获得了“金种子”企业的称号并拿到了同创集团的种子轮投资。他们专注于教师资格证、教师招聘考试，通过线上线下培训结合的方式，为想考教师的群体提供在线直播课程和线下面授课程，智能题库，图书教材等产品。因为起点高、专注力强、一站式服务周到等独有的优势，而迅速在教师培训市场占有一席之地。

那么，教师培训市场的机会点究竟在哪儿？又如何抓住机遇飞跃发展呢？

其实，自1993年《教师法》和1995年《教师资格条例》颁布以来，各级各地对教师资格认定要求不一，缺乏统一标准。为提升教师质量，2011年，国家颁发了教师资格标准，教师资格认定正式走向法制化，开始国家统一考试。

从此，教师从业告别了师范毕业即拿证、一证终身制，改革后教师资格证持证者需要定期注册，每五年认定一次；教师资格证的考试标准、大纲由国家政府制定，实践层面的面试、试讲等环节则由省级政府计划和组织；此外，在学段和学科上面，也更强调专业性，例如认定的高中语文老师，不再被允许教初中语文、或是高中物理等非本学段、学科的课程。

能力方面，教师资格考试不但关注老师的学科功底，即“学科知识运用能力；还关注与教学过程相关的“教学设计能力”、“教学实施能力”、“教学评价能力”等综合方面，注重实践场景、举一反三的能力等。

正是基于此，教师培训一定要牢牢守住教师考试改革的核心，切实把培养真正乐教善教的合格教师作为终极目标。目前不少培训机构摊子铺的很大，但口碑和教学却很难与之形成正比，究其根源就是“快而粗”的培养模式只重利润，而忽略了用户核心素养的真正提升。而易师考的教研教学团队突破了流水化的常规教学，更注重在精研、精细、精深、精讲上下功夫。团队在掌握学科知识的基础上，对文件大纲进行了仔细研读有了很多自己的理解，易师考在培训中也更关注教学改革、新理论、新理念的应用； 更重视新媒体技术在教学中的应用，更重视教学能力的提升，优化组合了各个教学环节和要素； 使用情景教学、案例教学让易师考培训的老师不仅有理论知识还具备动手能力，能够很快成为一名成手老师。

不但如此，目前的教师培训形式也日益丰富，从原来传统的线下授课到如今的互联网＋教育，用户有了更多的选择。譬如易师考的课程，就是通过线上线下相结合的方式进行授课，笔试课程基本上都是以线上直播课程配合配套的讲义，智能题库等，由于考教师面试的特殊性，目前针对教师招聘考试的面试课程还是通过线下面授来完成的。这样的课程，更加灵活丰富、互动性也更高效。成为各类教师考试用户的热门之选