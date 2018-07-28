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双胞胎在超人妈妈抚养下双双考上一本

2018-07-28 08:18 来源：钱江晚报
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　　这是一个难忘的夏天。14年，对42岁的李健来说，仿佛像一场梦。

　　就像还是昨天，两个几乎长得一模一样的儿子眨巴着眼睛问，“妈妈，爸爸呢，爸爸去哪儿啦？”14年后的今天，这对兄弟已经长大成人。高考结束，兄弟俩拿到了足以让她骄傲的成绩，分数双双超过大学一本线。

　　浙江平湖市当湖街道九龙花苑小区，李健坐在两个儿子中间，幸福地笑着。也许过去的日子有些灰暗和苦涩，可未来，阳光在招手。

　　14年前的那个夜晚他们失去父亲

　　原本幸福的四口之家不再完整

　　这是一段绕不过去的往事。14年前的那个夜晚，凌晨的那个电话，这个原本幸福的四口之家从此不再完整。

　　那是2004年寒冬，那天凌晨，28岁的李健躺在才4周岁的双胞胎儿子身旁睡眼惺忪。这天，丈夫上晚班，原本晚上12点就该回家。然而，左等右等等不到丈夫的身影，却等来了一个电话，“出车祸了，赶紧来医院。”

　　像是晴天霹雳，李健脑袋一片空白。等她赶到医院，甚至赶不上见丈夫最后一面。“他骑摩托车的，据说那天雾很大，路上行人很少，当时事发路段又没有监控，根本不知道发生了什么。”因为无法知道事发状况，这起交通事故就这样划上句号，没有任何赔偿。可李健却和丈夫阴阳相隔，一对懵懂的孩子就这样没了爸爸。那一瞬间，李健觉得天都塌了。闭上眼，就是丈夫的身影，泪水怎么也止不住。

　　丈夫没了，家不能就这样散了。看着一对乖巧的儿子，李健来不及悲伤，强迫自己站起来。

　　所有生活的重担都压在当时才28岁的年轻妈妈身上。

　　14年仿佛一晃就过，“到现在都觉得是做梦一样。他爸出事的那天，现在想起来就像是昨天的事。”李健不愿意回想过去，每一次提及，眼泪总会不自主流下来。

　　所以，现在的这个家里，找不到一张爸爸的照片，都被孩子的奶奶藏得严严实实。“老人家怕我们看了照片难受。”李健擦拭着眼角的泪水，两兄弟看在眼里，轻轻拍了拍妈妈的肩膀。

　　妈妈是超人一般的存在

　　辛苦工作的身影一直印在脑海

　　14年，5000多个日日夜夜，是怎么熬过来的？李健选择拼命工作。

　　以前孩子还小，为了能照顾孩子，李健在家接了许多编织羊毛衫的活。往往孩子们一入睡，她就开始拿出机器工作。后来孩子大了，为了方便他们上学，她又带着孩子搬到平湖市区。李健开始去一家服装厂上班，从早上7点一直到晚上9点，工厂里忙的时候，连周末休息日都没有。

　　“这样也好的，忙了就没空想那些不开心的事，而且能多赚点。”李健上班的工厂是按小时计工资的，多上一个小时班，意味着就能多赚一份工钱。

　　“妈妈很辛苦。初中那会儿，每天早上六点多起床，妈妈已经上班去了，但是她已经为我们做好了饭菜，放在电饭锅里，每天都是热乎乎的。晚上五点多放学回家做作业，妈妈有时是七点左右回到家，也有九点的时候。吃完晚饭，妈妈就继续在家里的羊毛衫机上工作。”哥哥李斌强说，这些日常印象很深刻。在兄弟俩的心里，瘦弱的妈妈是超人一般的存在，为他们遮挡着风风雨雨，给了他们最最温暖的家。

　　从来不用妈妈担心

　　双胞胎兄弟成绩一直名列前茅

　　可即使这样的倾尽全力，李健依然觉得，自己亏欠了孩子很多很多。

　　因为每天忙着工作，李健没办法像其他妈妈那样，有空余的时间带孩子们四处游玩。直到现在，高中时学校组织的杭州之行算是最远的一次出行。因为条件限制，她也没法给孩子买各种各样的玩具：“5块钱买的乐高，他们兄弟俩小时候能玩很久。没玩具，就画画，几支笔就能画上很久。”

　　也许是早早懂得妈妈的不易吧，李斌强和李斌磊这对双胞胎，成了妈妈最大的欣慰。“学习上从来没让我操心过。”李健看着两个孩子，目光温柔。

　　从小学开始，兄弟俩都在同一个班，而且成绩一直名列前茅。2015年，因为优异的成绩，兄弟俩又同时拿到平湖中学985班的“通行证”。

　　在高中阶段虽然没上过其他校外的辅导班，可兄弟俩的成绩在班里依然非常优秀。他们互相探讨学习上的问题，互相帮助进步。拿到了一个个奖学金，也捧回了一张又一张奖状——三好学生、生物、化学、数学各类竞赛奖。

　　今年高考，发挥出色的弟弟李斌磊以总分663分的成绩被浙江大学录取。哥哥李斌强发挥有点小失常， 以645分考取重庆医科大学。

　　儿子们即将远行

　　妈妈别担心，好好保重自己

　　在填报高考志愿的时候，李斌强和李斌磊的第一志愿都是浙江大学，他们希望，能离妈妈近点，更好地照顾妈妈。现在，李斌磊如愿进入浙江大学，哥哥却要远赴重庆求学。

　　“儿行千里母担忧，现在真的深刻体会到这句话的含义。”十多年来，从来没有离开过自己身边，一下子，两个儿子都要去上大学了，心里难免空落落的。李健心里，最放心不下的是大儿子，“在家一点辣都不吃的，去了重庆不知道能不能适应。妈妈不能照顾到你们，你们一定要照顾好自己。希望你们在大学同样的出色。”

　　而哥哥李斌强却想对妈妈说：“学会独立该是一件值得开心的事情呀！现在我们就要出去了。妈妈不用担心我们，好好保重自己！”

　　“迷茫的时候，失败的时候，感觉累了的时候，妈妈常常鼓励我们：没关系，下次努力。这句话是我们最大的动力。”双胞胎兄弟凭着自己的努力，发愤图强，成为更好的自己，也成为妈妈心中的骄傲。

　　跨过荆棘，阳光已照进梦想，勇敢前行吧，少年！

编辑： 唐巧燕

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