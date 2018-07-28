文弱学子高考后去打工 想给爷爷奶奶买营养品

易川强今年高考考了522分，填报了四川传媒学院广告学专业。得知分数后，他到温江开始打暑假工。“工作一个多月，工资两千多。”易川强说，这笔工资主要用于大学学费，还想给爷爷奶奶买点营养品。

24日下午两点过，暴雨前夕，十分闷热。此时的易川强正在成都温江一小区里挥舞着铲子掩埋刚改好的天然气管道。没挥几下，他已经满头大汗，衣服被汗水浸湿。“他看起来文质彬彬的，但做事一点不马虎，工作这么久从来没偷过懒。”工友说。

易川强今年高考考了522分，填报了四川传媒学院广告学专业。得知分数后，他到温江开始打暑假工。“工作一个多月，工资两千多。”易川强说，这笔工资主要用于大学学费，还想给爷爷奶奶买点营养品。

被爷爷奶奶带大

决心现在就报答

易川强的父亲因疾病失明，母亲在他很小的时候离开了家，全家生活都靠爷爷奶奶支撑。“没有爷爷奶奶，我多半都活不到现在。”易川强小时候身体不好，经常得病，在他印象中，被爷爷奶奶带着去看病是常事。“有一年秋天，很冷，我又生病了，奶奶在带我去看病的路上把她的外套脱下来裹在我身上。”他动情地回忆。

打暑假工已快一个月，易川强很想念爷爷奶奶。“现在地里的玉米熟了，爷爷奶奶又该忙了。”易川强对农活门儿清，小时候，爷爷奶奶去地里干活，他就在家做饭，初中后开始下田干活，每季干什么农活、夏天酷暑干活时间怎么安排，说起这些，易川强像个农学专家。

谈到大学生活，易川强说想多做兼职。“爷爷奶奶年纪越来越大，我想早点报答他们。”一个月的暑假工结束后，他要回家帮爷爷奶奶收玉米，还准备给他们办张银行卡，在大学争取兼职挣钱，汇给爷爷奶奶。

打工不是头一回

高二曾当服务员

刚读初中时，易川强成绩不太好，到了初二，他想转学换个环境，转到学习要求不高的学校。虽然得到了爷爷奶奶的支持，却遭到其他亲人的反对。“我当时很犟，转学后发誓考上最好的高中，证明我的选择没错。”初升高那年，他成功考上了资阳中学。

面对高中学费，考上资阳中学的易川强没有打算去读，他给自己规划了两条路，一是放弃读高中，开始进入社会闯荡，另一条是选择一所以他的成绩可以减免学杂费的学校。他的想法遭到爷爷奶奶的反对并告诉了他母亲，多年不见的母亲同意给他出学费，加上学校和社会的帮助，易川强最终入读了资阳中学。

高中三年，学费生活费总是困扰着易川强，他不忍心爷爷奶奶把辛苦挣得的钱都拿给自己。高二暑假，在母亲的帮助下，他第一次外出打工，在餐馆里当服务员。“当时比现在辛苦，上午在餐馆帮忙，下午休息时看书做作业。”