大学生“商业互吹” 有真心有尴尬

“商业互吹”本意是你来我往，互相赞美的意思，学生圈里的“商业互吹”，有时是真心赞扬，有时则是过分夸大。有时候，玩笑话中带着点讽刺，真诚里藏着点虚假。

“我怀疑你绩点有3.9。”盯着好友发来的表情包，小尹叹了一口气。

“老是这样，有意思吗？她明知道我没有那么高的绩点，吹来吹去的让人没法接话。”大二学生小尹已经是第三次收到这样的表情包，在此之前，她还见过“给大佬递茶”“膜大佬——反正发这个总没错”“看见没？这就是巨佬”等一系列表情包，浓浓的恭维意味让她觉得既好笑，又尴尬。

“商业互吹”本意是你来我往，互相赞美的意思，学生圈里的“商业互吹”，有时是真心赞扬，有时则是过分夸大。有时候，玩笑话中带着点讽刺，真诚里藏着点虚假。

大二学生瑞秋和小尹有相似的烦恼。从中学时学业上的互吹，到大学里各个方面的“恭维”，让瑞秋精疲力竭。买件衣服，被人说“有钱人就可以为所欲为”；考前复习，被人说“大佬就是抓得紧”；考前放松，被人说“大佬胸有成竹”；找到对象就成了“人生赢家”……瑞秋说：“虽然有的时候也会以其人之道还治其人之身，但是人与人之间的真诚好像已经不见了。”

“商业互吹”并非都是假意恭维，当身边同学真的取得好成绩，或者分享开心的事时，适时的赞美可谓“锦上添花”。

“同学之间表达相互敬佩是很正常的。”瑞秋说，“只要保持真诚，并不会让人难受。”可是，人们常常有嫉妒之心，这种真诚的夸奖更多情况下出现在两者差距很大，或者夸奖者并不在意对方胜过自己的时候。

另外，作为活跃气氛、拉近人与人之间距离的手段，“商业互吹”也出现在刚刚认识的人之间。这时，恭维对方作为一种风险较小的沟通手段，能迅速获得对方的好感。北京外国语大学心理咨询中心主任石薇说：“许多年轻人认为现实世界中人们需要互相称赞，来建立人际关系。他们假想职场是这样的，因此即便有时称赞不那么发自内心，也无可厚非，这是由他们对世界的理解导致的。”

“这样的表达方式之所以越来越常见，是因为它被群体中大多数人所接受。”北京语言大学学生心理咨询中心主任王颖说，“要考虑学生这样做的需求和动机。随着大学生自我意识的发展，他们的社交更广阔，同时就需要获得更多在群体中的参与感。”和其他人建立情感联系，人际认同，自我表达，获得群体关注，自我愉悦，都是“商业互吹”出现的原因。

“平常开玩笑倒无所谓，只是不明就里的一通吹捧，在我心情不好的时候就会很烦。”大三学生火华对“商业互吹”没有什么好印象。

高中时，一向名列前茅的火华考试成绩不理想，他只想默默地收起卷子好好查漏补缺。这时，一个不太熟的同学经过，半带着点试探意味说道：“哇！学霸这次肯定又是前三吧！”火华听了心里更不是滋味，但又没法发作，只能尴尬地摇头。

除了“讽刺”令人难以接受，这种被“夸奖”后的心理不适也与被夸奖者自身相关。王颖认为，当人们的期待和现实不一样，或所习惯的和所接触的不一样时，都会觉得不舒服。“有时夸奖的程度过分夸张，有时则因为场合和身份不合适，或者措辞方式不友好，这些都构成心理不适的原因。”王颖说。

此外，中国文化对赞美的态度是保持谦卑，成长过程中较少受到赞美，导致我们难以坦然地接受他人的夸赞，不知该如何应对。

作为一种调解气氛的手段，“商业互吹”并不少见。正如从前人们见面问候“吃了吗？”现在则更多用互相夸奖来打招呼。在互联网媒体发达的时代，校园环境与社会环境的界限逐渐模糊，两者之间的影响也在加强。

王颖说：“95后、00后大学生有自己的语言特征，并且容易受到社会和网络媒体的影响，因此表达更戏剧化、更夸张。”

可是，从寒暄用语到刻意为之，“商业互吹”的目的性越来越明显。夸奖者心中自卑，被夸奖者尴尬回应，“商业互吹”让人和人的关系变了味。

正如小尹所说：“我们太容易被身边人所影响，不自觉地就会去攀比。其实别人怎样跟我们关系不大，就算不想真心赞美，保持沉默也不错。”