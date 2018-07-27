高三萌新这些问题大咖怎么答？周日锁定南方+《开学第一课》

帮助你提前了解高三，做好高三心理预备，找到一句话点亮你的整个高三。

高考一结束，一大批高三考生“晋升”为准大学生，挥挥手和高三说再见。懵然间，高二的同学们顺位“替补”上场。近来掐指一算，不好！还有几天即将返校，就成了真·高三党！

有一点小紧张。车轮战、题海战，关于高三的传言已经听了太多？

有一点小迷茫。除了刷题，正当青春的人生该如何选择？

有一点小焦虑。高中日渐尾声，最后的考验究竟能否顺利度过？

……

7月29日上午10:00，由东莞市教育局和南方日报联合策划的一档为高三学生量身定制的首次情境式直播《开学第一课》即将在南方+客户端和大家见面。

《开学第一课》讲什么？

这里没有“大而全”的说教，更没有深涩难懂的理论。

一堂网络虚拟班会，高三萌新的你和历经多届高考的资深老师对话，同知名高校教授谈谈“诗和远方”。

帮助你提前了解高三，做好高三心理预备，找到一句话点亮你的整个高三。

当天，老师们还会在现场倾情奉送独家学习方法!

“大咖名片”了解一下

潘文安

香港中文大学（深圳）理工学院副教授，小学初中就读于东莞，先后毕业于香港中文大学，日本筑波大学和美国南加州大学，并分别获得工学学士,硕士以及哲学博士学位。2006年至2008年在美国普林斯顿大学从事博士后研究工作。2015年潘文安教授加入香港中文大学（深圳）。此前长期在世界500强公司科研机构从事研究工作。多年来潘教授在学术领域上获得了丰硕的成绩，其著作《多载体宽带无线通信技术》在英国帝国理工学院出版社出版，被1000多个世界各国的著名图书馆所收录。

于涛

毕业于北京师范大学，东莞中学数学教师，兼职教研员，广东省骨干教师，东莞市优秀教师，市教学能手，全国数学竞赛优秀教练员，主持省市级课题2个，参与省市级课题多个，10余篇论文发表于《中学数学教学参考》、《数学通讯》等国家级、省级期刊。教学经验丰富，曾担任三届东莞中学理科实验班班主任及数学教学工作，多名同学被清华、北大，华东五校等名校录取，任教班级高考数学平均分达130以上，所教学生获2018年高考理科数学满分150分。