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家长做到这4点，孩子暑假不再沉迷手机！

2018-07-26 10:12 来源：南方网
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　　暑假模式开启，孩子的时间除了被各种补习班和旅游挤占后，更多的零碎闲散的时间则用来玩手机。很多家长都在焦虑一件事，那就是担心孩子天天玩手机而荒废学业，说得轻了孩子不听，说重了孩子又委屈。看着孩子用大把的时间沉迷手游中，小编想家长们的"头疼病”又要犯了。

　　手机这“毒瘾”究竟该怎么戒？一起来关注。

　　给手机增加"负面"影响

　　针对孩子沉迷手机这个普遍性的难题，有的家长选择用不给手机、强制没收的方法来解决这个问题。但是事实上并没有效果。

　　因为孩子从心里知道：手机好玩，我要玩手机！

　　如果手机没那么好玩呢？这位妈妈想出了一个绝佳的主意：把玩手机变成作业的一种！什么意思呢？她准许孩子玩手机，唯一的条件是：每玩半个小时手机，就要练一张字，每多玩半个小时，增加一张。

　　刚开始孩子孩觉得没问题，放心大胆玩手机，觉得练字是小事一件，但过了两天就有点吃不消了。每每想要玩手机，就想起要练字一张，想想都觉得好累啊！当孩子从心理上认为“玩手机=练字”的时候，他就自然而然不会觉得玩手机有意思了。

　　给手机“安家落户”

　　很多家长在家使用完手机，都是随手一放，孩子可以轻而易举的拿到。这里说的给手机“安家”指的是，不要随便把手机放在沙发或任何孩子活动区域，把手机、平板等放在孩子拿不到的地方。

　　这位妈妈说孩子小的时候，每次她一出门都会把家里的电子产品藏起来，孩子找了很长时间都找不到，也就失去了玩手机的兴趣。

　　想一想，假如我们是孩子，每次玩手机我们都要翻箱倒柜找来找去，还不能搞破坏，要把扒乱的东西恢复原样。满头大汗的好不容易找到手机了，结果玩的时候还要提心吊胆。

　　还要支起两个耳朵辨别父母的脚步声，生怕被父母发现，还要将玩手机的历史记录清除干净，万一正在打游戏，父母突然回来，就只能挂机了。这样下去，谁还愿意和我们一起打游戏？这样玩手机，还有什么意思？

　　这种玩手机带来的“麻烦感”远高于玩手机的愉悦感，孩子自然就打消了玩手机的念头。

　　和孩子“约法三章”

　　约定使用时间，比如，和孩子约定孩子每次玩手机的时间应该限定在10至20分钟，之后孩子就要放下手机休息一下眼睛。在这点上，我们必须立场坚定，不可动摇和妥协。

　　孩子每玩够20分钟，我们就应该告诉孩子“时间够了，不能玩了，只能等下次再玩。”

　　说好的规定，就坚决执行。这不仅是树立规矩的好机会，也是培养孩子自制力的绝佳时机。

　　约定使用地点，有的爸爸妈妈不让孩子玩手机主要是怕孩子接触一些不好的东西，比如一些软色情信息，所以，我们需要告诉孩子：玩手机可以，要当着爸爸妈妈的面玩。

　　但是有两种情况不允许玩手机：

　　一是在餐桌上。孩子们如果在吃饭时玩手机，心不在焉，很容易消化不良。尤其是一边吃饭一边打游戏的，很容易紧张、愤怒，其不良情绪会直接导致胃肠分泌出过多的胃酸和胃蛋白酶，长期会影响身体健康。

　　二是在睡觉前。在睡觉前的一个小时，不许孩子玩手机。因为电子屏幕发出来的光线，跟自然的太阳光不一样，会影响到睡眠。而且在睡前玩手机，孩子比较容易兴奋，也会影响到入睡的质量。在床上玩手机时，孩子为了调整舒服的姿势，会左右横躺，长期这样就会造成左右眼睛视力偏差。

　　“约法三章”，会让孩子更有参与感，孩子在完成约定时会更有积极性，成功率也更高。与父母强加给自己的命令相比，孩子会觉得约定的方案是自己的主意，对他自己参与制定的方案有更强的执行动力。

　　选择手机替代品

　　孩子爱玩电子游戏的原因之一是社交。作为替代，你要在现实生活中满足他的社交需求。邀请孩子的好朋友过来一起玩，减少玩手机的机会，视力也不会下降了，成绩也能提上来。这位妈妈说，自己以前会给孩子买了一些猜谜、探险类的书籍，还有一些桌游卡片。

　　她会和孩子一起玩这些游戏，并且在游戏中给孩子讲这些历史人物的小故事。孩子听了妈妈讲的故事后，觉得不过瘾，自己就会找一些相关的书去看，无形中培养了爱看历史课外书的好习惯。

　　如果我们平时多陪伴孩子，带他们爬山、踢球、逛博物馆，帮助他们培养健康的爱好，接触更好玩的事情，就算给他们手机，他们也不会沉溺其中的。

（来源：人民教育、小学生学习）

编辑： 唐巧燕

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