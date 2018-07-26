我省本科批次院校征集志愿基本满档

7月25日，省招生办对本科批次院校征集志愿进行了投档，共投出考生4441人，其中，普通文理类投出3701人，体育类、美术类统考、音乐类统考投出740人。本次征集志愿生源良好，院校基本满档。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/粤考宣）7月25日，省招生办对本科批次院校征集志愿进行了投档，共投出考生4441人，其中，普通文理类投出3701人，体育类、美术类统考、音乐类统考投出740人。本次征集志愿生源良好，院校基本满档。从投档情况看，主要呈现两个特点：

一是本科批次院校征集志愿依然受到考生“热捧”。今年本科批次院校征集志愿投档后，生源“火爆”。体育类、美术类统考、音乐类统考征集志愿院校全部满档，普通文理类也基本满档，仅剩地方专项计划尚剩余少量计划。

二是本科批次征集志愿投档线仍高涨。今年本科批次院校第一次录取后，普通文、理类和艺术类、体育类都仅剩少量缺额计划，多数是考生不服从调剂被退档而“空出”的计划。征集志愿投档录取延续了第一次录取的“热度”，参加征集志愿的大部分院校投档线居高不下，公办院校和部分独立学院、民办高校还超过第一次投档的最低分数线。整体上看，今年本科批次院校文科类没有降分，理科类仅有8所院校降分，而且都只降了1-3分，其余招生院校全部在原录取最低分数线上满档。

此外，25日省招生办对高职类“3+证书”院校征集志愿也进行了投档，生源总体情况良好，共投出6022人，其中，高职类“3+证书”招收中职毕业生投出5984人，高职类“3+证书”招收退役士兵考生投出38人。

目前，除少数民办院校外，其他本科院校已全部完成招生任务。