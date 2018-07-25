借几千元半年滚到上百万 谁盯上了这些大学生？

门锁被胶水堵塞，门口被喷上“还钱”字样，还遭到恐吓……。正值暑假，当众多学生在享受假期时，就读于深圳某高职院校的小陈同学却身处噩梦之中。这一切都源于小陈到“朋友”处借了6000元贷款。

门锁被胶水堵塞，门口被喷上“还钱”字样，还遭到恐吓……。正值暑假，当众多学生在享受假期时，就读于深圳某高职院校的小陈同学却身处噩梦之中。这一切都源于小陈到“朋友”处借了6000元贷款。

日前，深圳警方侦破一个诈骗了300多名学生、涉案金额超过1000万元的“校园贷”犯罪团伙，抓获12名犯罪嫌疑人。其中，有的学生仅贷款几千元，短短几个月被滚成百万巨债。

在国家规范整顿“现金贷”和清理整顿“校园贷”的背景下，“校园贷”为何难以根除？盯上你钱包的这些人又用了哪些手段让你深陷“借贷坑”中难以脱身？

贷款6000元 逾期一小时收500元

为购买一部新手机，小陈通过同学联系了一位从事小额贷款的“朋友”，这位“朋友”让小陈打了借条，并以“朋友帮忙”的口吻，称这6000元什么时候还都可以，一切好商量。

既没有谈利息和还款时间，也没有明确合同细节，小陈就稀里糊涂地签了字，并迅速拿到6000元贷款。然而，当拿到钱时，小陈才被口头告知：“以5天为一个计费周期收取30%的利息，如果出现不能按时还钱的情况，逾期费是一小时500元。”

随后，小陈因到期还不上钱被要求通过别的借贷公司借钱来还这笔债，但是再次借来的钱会大打折扣：“如果合同写的是借10万元，到小陈手中只有2万元，另外8万元会被立刻转回借贷公司，作为借贷公司的利息、押金和手续费。”此外，借贷公司在借出第一笔钱后，便要求小陈将手机通讯录、微信好友打包发给他们，以便向其亲友催债。

小陈说：“一开始只欠6000元，现在滚到多少我也说不清，因为欠条都在放款人手上。”

另一名受害学生家长王女士反映，她的孩子一开始只借了5000元，半年时间欠债累计已达上百万元。“孩子没有能力还钱，放贷人就恐吓我们，身为父母，感觉天塌下来一样。”王女士说。

“在这起案件中，涉案受害者群体都是在校大学生及其家庭，这些大学生普遍缺乏社会经验以及金融、法律方面的相关知识，防范意识差，抵制诱惑能力不强，容易上当受骗。”深圳市桃园派出所办案民警袁成彬说。