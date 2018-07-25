广东高校学生住宿费或涨价

广东高校学生住宿费2018年秋季新学年起或涨价。24日，省发改委、省教育厅、省人社厅、省财政厅四部门联合起草的《关于改革我省公办普通高等学校、中等职业技术学校和技工院校学生公寓（宿舍）住宿费核准方式的通知（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）开始公示。

广东高校学生住宿费2018年秋季新学年起或涨价。24日，省发改委、省教育厅、省人社厅、省财政厅四部门联合起草的《关于改革我省公办普通高等学校、中等职业技术学校和技工院校学生公寓（宿舍）住宿费核准方式的通知（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）开始公示。根据《征求意见稿》，高校学生宿舍新增安装空调的，可在规定的住宿费标准基础上，每生每学年加收200元；新增安装电梯的，可在规定的住宿费标准基础上，每生每学年加收100元。

《征求意见稿》指出，对新建、改建和扩建的学生公寓（宿舍）住宿费的核准方式，由现行省市价格、教育、人社部门分级核定标准，改为由各公办普通高等学校、中等职业技术学校和技工院校，在省发改委、省教育厅、省财政厅核定的最高标准范围内，以正式文件的形式自行确定，同时按照管理权限报告同级发改、教育、财政主管部门。

高校学生宿舍新增安装空调的，可在规定的住宿费标准基础上，每生每学年加收200元；新增安装电梯的，可在规定的住宿费标准基础上，每生每学年加收100元。

同时，含水电费的住宿费标准已包含每生每月4—5立方米的用水和8千瓦时—10千瓦时用电费用；一级以上学生公寓同时包含每生每月1.6立方米的热水，该1.6立方米热水不得与应包含的水、电重复计算。

住宿费不含水电费的，其费用由学校据实计收；含水电费但超出规定范围用水用电及热水的，仅对超出部分据实计收，不得重复计收热水费和水电费。对据实计收的水电用量部分，按当地居民生活用水用电价格计算。

《征求意见稿》强调，学生住宿按国家相关规定由学校统一安排，严禁按照学生出钱多少安排学生住宿标准。如学校客观条件允许，学生自愿，实际安排住宿人数少于规定的住宿人数时，住宿费标准可按该类宿舍规定的收费总额进行分摊。

《征求意见稿》还强调，要严格执行国家和省关于教育收费公示的有关规定，通过设立公示栏、公示牌、公示墙等方式向学生公示收费项目和收费标准等内容，并在学校招生简章中注明。各院校不得以任何理由和形式擅自设立收费项目、提高标准或扩大范围收费，要自觉接受价格、教育、财政等部门和社会监督。