少年写书讲述三年留美经历 想爸妈和好吃的中国菜

3年前，还只有14岁的他带着满脑子疑问前往美国读高中。3年后，在杭州家里接受记者采访时的小朱，已经成熟不少。《我在西五区》这本书，一共15万字，算是他留学三年的一个总结，“展示了我亲历的美国高中生活。”

“从来没想过会有一天，只身一人飞往美国，从生活了十四年的北京东八区（时区），飞到地球背面的美国东部——西五区，整整十二小时的时差。周围去过美国的亲友说，十二个小时时差有点难倒，但其实更难倒的是我心里的时差：我在美国可以很好地适应学校吗？可以很好地融入美国的家庭吗？”

17岁杭州少年朱一泓在他的新书《我在西五区》中这样写道。

3年前，还只有14岁的他带着满脑子疑问前往美国读高中。3年后，在杭州家里接受记者采访时的小朱，已经成熟不少。《我在西五区》这本书，一共15万字，算是他留学三年的一个总结，“展示了我亲历的美国高中生活。”

“最难熬的，是一个人面对一切，感觉太孤单了。”少年说。

现在，越来越多的父母选择让孩子去国外读高中、初中甚至小学。如何帮他们尽快适应异国他乡的学习和生活？在《我在西五区》这本书，或许能够找到部分答案。

为什么选择到美国上高中 竟然是因为母亲的焦虑

朱一泓说，刚上初一时，他就明显地感受到，对于他的学业，妈妈越来越焦虑了。“在焦虑和压力中，母亲人格构成中的社会属性越来越强，而血缘属性无奈地渐行渐远。”他在文章中写道。

朱一泓的妈妈也坦承，“那时候，和儿子很近，近到触手就可以摸到他柔软的头发，但又觉得离儿子很远，远到怎么也找不到他轻松笑颜的正确打开方式。”

朱一泓在14岁的时候，一次偶然机会，认识了一位留学机构的老师，对方向他描述了在美国上高中的情景。“当时觉得美国教育跟中国教育蛮不同的，所以在仔细思考过之后，便跟父母商量，想要去美国留学。”

为了证明自己有能力出国求学，他用一个月时间完成了留学的可行性报告，并提交至家庭“圆桌会议”进行讨论，并获得通过。

虽然为出国准备了很久，但毕竟只有14岁，朱一泓“心里其实还是有些胆怯的”。

“三年前，我坐在飞往美国的飞机上，表面上还算淡定，内心的紧张忐忑只有自己知道。飞机上我基本没睡，脑子里一直想着许多问题，怎么面对，怎么解决，我只知道从我跟老爸老妈说‘我要去美国读书’那句话，我就只能义无反顾地向前走了。”