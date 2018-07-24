暑假作业折磨人 一个人的作业全家“集体创作”

有的老师要求学生提前学习新学期知识，家长不得不提前买回新课本，亲自上阵辅导孩子；有的老师布置的手工作业，孩子独立完成几乎不可能，最终变成全家“集体创作”……而这也引发了学校的思考，假期作业到底应该怎么留？

从上周开始，本市中小学生正式开启暑期模式。刚刚经历了期末复习的煎熬之后，五花八门的暑假作业再次成为家长们吐槽的焦点。有的老师要求学生提前学习新学期知识，家长不得不提前买回新课本，亲自上阵辅导孩子；有的老师布置的手工作业，孩子独立完成几乎不可能，最终变成全家“集体创作”……而这也引发了学校的思考，假期作业到底应该怎么留？

孩子提前学习语数英

家长成了“三合一”教师

在朝阳区一所小学就读的小颖开学后就要上三年级了，放假前几天，老师在家长微信群里发送了暑假作业。小颖的妈妈周女士一看吓了一跳：老师留的作业足足有3页A4纸。虽然老师在暑假作业的开头写了一句“让大家度过一个愉快而有意义的假期”，但周女士迅速浏览了3页纸作业，却一点儿也愉快不起来。

语文、数学和英语老师都分别留了暑假作业，全都是预习三年级上学期即将学习的内容。记者在周女士提供的暑假作业中看到，语文老师要求学生抄写三年级上学期语文课本中生字表的生字、词语表上的词语，背诵并默写三年级上学期语文书中的古诗和课文，再挑选两本自己喜欢的图书并制作两份手抄报；数学老师要求学生预习三年级上学期的数学书，每天由家长出10道数学题，根据新学期即将学习的知识制作手工作品；英语老师要求提前预习新学期英语课文，阅读20篇英语课外文章，并且已经在手机APP软件上预留了整个学期每天需要复习的内容……

周女士粗粗算了一下，光是要抄写的生字词语大概就有600多个，要背诵默写的古诗和课文有十几篇。小颖看了也直皱眉头，一个劲儿地嘟囔：“怎么比上学还累”。

周女士立刻着手准备，选取新学期的新课本。很快新书到货了，新的麻烦又来了。书上的知识毕竟都是新的，孩子看着看着就不懂了。今天问这个词语怎么念，明天问那个数学题怎么解答，后天又问英语课文上的句子什么意思……“我倒成了语文数学英语老师‘三合一’了，每天孩子写作业的时候得守在身边，随时解答。”周女士觉得，除了不用去学校上课，暑假期间在家完成作业的时间一点儿都不比上学的时候少，甚至家长的负担还更重了。但周女士更担心的是，老师让孩子在假期把新学期的课本都学了一遍，万一孩子觉得自己已经会了，开学后不好好学该怎么办？