南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>国内教育新闻

暑假作业折磨人 一个人的作业全家“集体创作”

2018-07-24 10:05 来源：北京晚报
字号减小 字号增大

　　从上周开始，本市中小学生正式开启暑期模式。刚刚经历了期末复习的煎熬之后，五花八门的暑假作业再次成为家长们吐槽的焦点。有的老师要求学生提前学习新学期知识，家长不得不提前买回新课本，亲自上阵辅导孩子；有的老师布置的手工作业，孩子独立完成几乎不可能，最终变成全家“集体创作”……而这也引发了学校的思考，假期作业到底应该怎么留？

　　孩子提前学习语数英

　　家长成了“三合一”教师

　　在朝阳区一所小学就读的小颖开学后就要上三年级了，放假前几天，老师在家长微信群里发送了暑假作业。小颖的妈妈周女士一看吓了一跳：老师留的作业足足有3页A4纸。虽然老师在暑假作业的开头写了一句“让大家度过一个愉快而有意义的假期”，但周女士迅速浏览了3页纸作业，却一点儿也愉快不起来。

　　语文、数学和英语老师都分别留了暑假作业，全都是预习三年级上学期即将学习的内容。记者在周女士提供的暑假作业中看到，语文老师要求学生抄写三年级上学期语文课本中生字表的生字、词语表上的词语，背诵并默写三年级上学期语文书中的古诗和课文，再挑选两本自己喜欢的图书并制作两份手抄报；数学老师要求学生预习三年级上学期的数学书，每天由家长出10道数学题，根据新学期即将学习的知识制作手工作品；英语老师要求提前预习新学期英语课文，阅读20篇英语课外文章，并且已经在手机APP软件上预留了整个学期每天需要复习的内容……

　　周女士粗粗算了一下，光是要抄写的生字词语大概就有600多个，要背诵默写的古诗和课文有十几篇。小颖看了也直皱眉头，一个劲儿地嘟囔：“怎么比上学还累”。

　　周女士立刻着手准备，选取新学期的新课本。很快新书到货了，新的麻烦又来了。书上的知识毕竟都是新的，孩子看着看着就不懂了。今天问这个词语怎么念，明天问那个数学题怎么解答，后天又问英语课文上的句子什么意思……“我倒成了语文数学英语老师‘三合一’了，每天孩子写作业的时候得守在身边，随时解答。”周女士觉得，除了不用去学校上课，暑假期间在家完成作业的时间一点儿都不比上学的时候少，甚至家长的负担还更重了。但周女士更担心的是，老师让孩子在假期把新学期的课本都学了一遍，万一孩子觉得自己已经会了，开学后不好好学该怎么办？

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 国内教育新闻

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第284期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235