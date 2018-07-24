游戏防沉迷的“家长法则”

游戏，这个五光十色的虚幻场，总能轻易将家长与孩子变成面容狰狞的“敌对者”。在通往游戏大门的路上，孩子怀抱手机电脑披荆斩棘，家长高举“道理”“威严”围追堵截，最终的“战果”常常是两败俱伤。

游戏，这个五光十色的虚幻场，总能轻易将家长与孩子变成面容狰狞的“敌对者”。在通往游戏大门的路上，孩子怀抱手机电脑披荆斩棘，家长高举“道理”“威严”围追堵截，最终的“战果”常常是两败俱伤。

不过，在近日的一场家长公开课上，两位专业人士却从问题的反面分享道：为什么我的孩子从不沉迷于游戏？他们与孩子在约定和沟通上的独到之处，或许能为许多家庭带来一些启示。

游戏开发者 李涛

做游戏的主人

而不是俘虏

“游戏是压不住的。一旦你强行禁止孩子玩游戏，你等于把他推向了游戏。我父亲采用的就是粗暴禁止的方式，小时候每次我玩游戏都会被狠狠地教训，小时候我打不过他，所以只能忍着。后来我读大学时，就彻底沉迷于游戏了。”当至诺科技游戏制作者李涛说出这段话，台下的家长们多半开始陷入深思。

上个周末正是暑假第一天，中国科技馆内人头攒动。许多家长和孩子在排队进入大门后并没径直向馆内走去，而是向左拐了个弯儿，在报告厅里一坐就是三个多小时——他们来这里听腾讯与馆内联合主办的“DN.A网络素养公开课”。

“还好，我的孩子不沉迷于游戏。”李涛说，孩子总问大人一个问题：“凭什么你可以玩手机，我不可以？”这个问题提醒家长要摆平心态，不要因为恐惧而不愿意去了解游戏这个孩子们喜欢的新生事物。

随后，李涛向大家分享了一些成功经验。首先，不要让孩子对玩游戏有罪恶感。“要知道罪恶感是压力的来源，压力会把孩子推到最容易逃避的地方。”

更重要的一点是，告诉孩子游戏只是娱乐，既然是娱乐，那就要完成该做的事后才可以进行。李涛建议家长这样与孩子沟通：“我要完成工作才能玩手机，你也要完成学业后才能玩游戏。”

第三点还是和孩子讲道理：“每个人都要学会自控，长时间的游戏不利于健康和发展。一方面对视力不好，另一方面，只玩游戏，相当于放弃了生活中太多有趣的事。我们的人生不能没有游戏，也不能只有游戏。”

玩游戏也要有选择。李涛从专业游戏制作人的角度向家长介绍道，家长可以通过游戏榜单，选择适合孩子年龄的游戏、能拓展生活中兴趣的游戏和高品质的游戏。家长要学会分辨，哪些是审美感强的游戏，哪些是垃圾游戏。

“最后，我想以一个曾沉迷于游戏的孩子、一个游戏设计者和父亲的角色跟大家讲讲，游戏对我们到底意味着什么。”李涛的最后一段话如意料之中为他此篇演讲赢得了许久掌声：“它只是一种娱乐方式，没有多好，也没有多坏，只有当我们家长和孩子学会正确使用游戏的时候，我们才能摆脱游戏的束缚，成为游戏的主人。”