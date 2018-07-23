高校通知书陆续发放 当心打"助学"旗号的电信诈骗

现在各地的高校的录取通知书开始陆续发放。收获录取通知书之后，一些家庭经济困难的学生可能会开始为学费、路费等发愁。于是，这段时间也成了一些打着“资助困难学生”旗号的虚假信息、电信诈骗等的高发期。

现在各地的高校的录取通知书开始陆续发放。收获录取通知书之后，一些家庭经济困难的学生可能会开始为学费、路费等发愁。于是，这段时间也成了一些打着“资助困难学生”旗号的虚假信息、电信诈骗等的高发期。在这里要特别提醒新生和家长，要提高警惕，谨防受骗。

“谁家今年有考上二本的家庭困难的学生，可携带录取通知书和家庭困难证明到市工会领取2000元的秋季助学基金！低保户新上大学学生，去教育局二楼报名，一年一万补助——”这几天，一条消息在朋友圈和微信群里广泛流传。对此，各地工会和教育局纷纷表示，这则内容是虚假信息，并提醒广大考生家庭不要轻信，防止上当受骗。

6月27日，银川市教育局在官网上发布郑重声明，表示从未发布有关信息，将保留向散布不实信息的人追究法律责任的权利。

据介绍，每年的高考录取和入学期间，都是针对学生的各类骗局的高发期，为此，全国学生资助管理中心提醒广大学生和家长，要提高安全意识和甄别能力，防范电信诈骗、“套路贷”、“回租贷”等陷阱。

全国学生资助管理中心副主任马建斌：大家一定要提高警惕，遇到问题问老师，问学校，问当地的教育行政部门，也可以通过全国学生资助管理中心设立的中国学生资助微信公众号，或者开通的热线电话，来咨询来问答。

日前，教育部公布了2018年高校学生资助热线电话(010-66097980、010-66096590)，将于7月23日至9月12日每天8:00-20:00开通。各省(自治区、直辖市、计划单列市)、新疆生产建设兵团、各中央部属高校和部分地方高校也将同时开通热线电话，受理学生的咨询和求助。

（来源：央视新闻）