粤高考今9时起征集志愿 本科还剩约4440个名额

7月22日，省教育考试院发布通知，部分未招满的本科批次院校、高职类“3+证书”院校23日9时到24日16时开始征集志愿，录取时间为25日9时到26日18时。

7月22日，省教育考试院发布通知，部分未招满的本科批次院校、高职类“3+证书”院校23日9时到24日16时开始征集志愿，录取时间为25日9时到26日18时。

其中，本科目前还剩余约4440个名额，高职类“3+证书”院校有12800个名额，由于填报志愿不合理，或专业志愿不服从造成退档的考生可以抓紧机会重新填报志愿。

省教育考试院发布称，目前普通类（含文科类、理科类、艺术类及体育类）尚有一些院校及专业需参加征集志愿，其中文科类剩余300多个，理科类剩余3400多个，体育类剩余67个，美术类剩余665个，音乐类剩余9个。参加征集志愿院校为独立学院、民办院校、地方专项计划和中外合作办学专业；高职类“3+证书”院校尚有12800个计划需征集，主要集中在一些民办高职院校。

本次征集志愿的分数线分别为：文科类总分443分，理科类总分365分；体育类文化科总分300分，体育术科190分；美术类文化科总分275分，美术术科200分；音乐类文化科总分250分，音乐术科190分等。

符合条件且有意参加征集志愿的考生，可重新填报志愿。征集志愿实行平行志愿投档录取模式，投档时将根据考生网上确认的志愿信息按投档原则进行投档，由高校按平行志愿原则，择优录取。

省教育考试院负责人提醒考生，在网上填报志愿时，如确定不再进行志愿修改时，必须点击“志愿确认”，未在网上确认的志愿一律无效。

相对公办高校而言，独立学院、民办学校和中外合作办学专业收费较高。省教育考试院负责人提醒，考生要根据自身家庭经济状况，慎重考虑填报。同时国家资助政策体系完善，公办高校、民办高校、独立学院，对学生的资助政策一致，有经济困难的学生报到时，可通过高校绿色通道顺利入学。