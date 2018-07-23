大一新生可自选室友 超八成学生以“性格”为选择标准

大学生活对初离父母的孩子们来说，是进入了人生新阶段，大家都会担心和室友能相处融洽吗？假如，入学新生可以通过学校的微信平台在入校前自行选择室友，并且不限制专业、班级，大家可以互相学习、取长补短。如果让你选室友，你会选择怎样的？

要找到情投意合的室友有多难？网友的一句玩笑话大概能够说明：“十年修得同船渡，百年修来好室友。”

一直以来，上大学和谁同宿舍，都是学校事先安排好的，所以室友是友善还是奇葩，拼的是人品。在百度输入“大学宿舍，为什么不能自己选室友”，共有近500万条搜索结果，说明大家对拥有什么样的大学室友还是很在乎的。

这个问题的答案，原因无非有以下几条：自己选室友，对学校来说工作量太大；有可能会造成老乡抱团现象；即便是自己选的室友，还是有可能会发生矛盾……

因此，浙商大杭商院推出大学新生可以自己选室友的举措，在网上一片叫好，就可以理解了。

大学新生可以自己选室友

而且不限制专业、班级

大学生活对初离父母的孩子们来说，是进入了人生新阶段，大家都会担心和室友能相处融洽吗？假如，入学新生可以通过学校的微信平台在入校前自行选择室友，并且不限制专业、班级，大家可以互相学习、取长补短。如果让你选室友，你会选择怎样的？

浙江工商大学杭州商学院把“室友选择权”交到了学生自己手中。学院今年特地在某网络平台上开发了一个选室友系统，学生可以在系统里进行双向选择。

杭商院学生工作部的负责老师竺华稀向钱报记者解释了选室友的流程：

学生登录系统后，可以看到已登录学生的信息。填一份个人资料，再找室友。除了新生基本信息外，有无晚睡习惯、电脑使用时间、高矮胖瘦、来自何方、兴趣爱好、性格特点……这些资料是公开的，也就是每个新生都可以看到对方填写的内容，然后根据这些进行自主选择。浏览了别人的信息之后，学生就可以以院系为单位自行挑选室友，但如果你“倾心”的室友没选择你，不好意思，你们俩只能擦肩而过。

如果未能“配对”成功，就继续选，直到找到自己的“真命小伙伴”。

超八成学生以“性格”

为选择室友的主要标准

根据调查，近几年杭商院学生在选择室友这个问题上，有81.4%的学生选择了以“性格”为主要标准。在学生最喜欢的性格中，“乐观、开朗、不矫情、善解人意”这些词出现的频率最高。其次是室友的学习情况，超过半数的学生表示会考虑这个因素。不少学生都说，想要和学霸做室友。

竺华稀说，其实，学生最看中的还是学习态度，他们希望室友是“肯用心、肯学习、有上进心的”。

排名第三的是生活习惯，“爱干净，讲卫生”是他们提及最多的。另外，作息时间、地域和颜值，也是学生考虑比较多的因素。还有些学生提出很个性化的要求。比如“不喜欢打扮得太花哨的女生”，“会唱歌跳舞”，“喜欢逗比室友”……

杭商院党委副书记狄瑞波告诉钱报记者，学生个性化发展的需求越来越多，个性化差异也越来越明显。除了专业交流，一起考研考公务员之外，大家更期待能跟兴趣爱好相同相近的朋友住在一起。

自选室友

能让寝室生活更融洽

“选室友也好选寝室也好，其实就是将自主权交给孩子。以后的大学四年到底和谁做朋友、和什么样的人做朋友，都需要更多的接触才知道。”狄瑞波说，自选室友能让室友间不排斥、更包容，让学生的寝室生活更融洽，与不同专业、不同班级的学生在一起互相学习、取长补短。

据悉，杭商院在学生住宿方面，不仅有个性化的自选室友这一点，还有“共享阳台”、“五美样板寝”等活动，这些活动不仅缓解了住在寝室阴面学生“晒衣难”的问题，还希望在这过程中传递温暖，促进不同寝室同学间的交流，培养学生乐于分享的优秀品质。

该校负责人在近日的采访中介绍说，学校一直在通过各种书院活动，打破学生寝室之间的空间隔阂，构建和谐的学生寝室交往方式，弘扬大学生精神文明风貌。浙商大杭商院将“家”的概念融入到了学生寝室与书院的建设改造中，宜家风桌椅、粉紫沙发靠枕、照片墙、DIY墙绘等每个细节都在告诉学生这里是“家”，可以安心学习和生活。

“把公寓建设与育人实践相结合，培养学生的优秀品行，让学生成为公寓文化建设的主体。”杭商院党委副书记狄瑞波说，将学生的生活空间与文化空间融为一体，把书院和寝室作为人文关怀的重要平台，打造宜居宜学的熟人社区氛围，是该校不懈努力的方向。