“三多一好”书香浓 广东展团亮点多

第28届全国图书交易博览会（下称“书博会”）于7月22日在深圳降下帷幕。短短4天的书博会，却创下了令人刮目相看的成绩。

第28届全国图书交易博览会（下称“书博会”）于7月22日在深圳降下帷幕。

短短4天的书博会，却创下了令人刮目相看的成绩。书博会共吸引45万余名市民读者参与，现场促成交易额8112万元，基本实现了“三多一好”（人多、书多、活动多，服务好）的办展目标，打造了全民共享的文化盛宴，呈现出书香弥漫的风貌。

本届书博会成功的奥秘究竟在哪儿？南方日报记者采访了相关人士，盘点本届书博会的亮点和特色。

向读者让利约200万元

本届展会共组织427项阅读文化活动，内容丰富、形式多样，既有内涵深厚的传统活动，又不乏与时俱进的创新尝试。

其中，国家新闻出版署牵头组织的18项重点活动权威性强、影响广泛，“读者大会”“十大读书人物”“红沙发访谈”等经典品牌营造了高规格、高品位的文化体验。以深圳书城模式为代表的书业论坛强调创新，尤其注重“智能化”与“融合发展”等热门议题，积极引入相关技术装备与业态组合范式，构建了大视角、大格局的升级空间。曹文轩、杨红樱等部分名家见面会更创下单场读者破千人的阅读盛况。

春风文艺出版社社长兼总编辑单瑛表示，本届书博会一个鲜明的特色就是在完成订货和展示功能的同时，注重零售和阅读交流功能，图书品类数量比以往任何一届都要多。

据书业资深人士介绍，以往的书博会虽然也展销结合，但更侧重于展，一般都是在主会场里设置一小块作为销售区，或者在展会最后一天才对普通公众开放销售，而本届书博会却是全展场全展期面向读者销售，是最接地气的一届书博会。为了向市民读者提供实实在在的文化福利，书博会主会场统一以不高于8折的价格让利销售，后更为满足不断增长的购书需求将优惠力度调整至不高于7折，中信出版集团等部分展商相继推出更多购书优惠。书博会期间，各区分会场也统一开展88折让利销售。据组委会介绍，本届书博会共向市民读者让利约200万元。

广东展团创历史之最

深圳市民吴女士20日带着她刚刚上小学四年级的孩子一起来到书博会。她告诉南方日报记者，在书博会上，她为孩子买到了很多平时寻觅许久而没找到的围棋类图书，而且还享受了不低的折扣，这让她非常满意，希望深圳能继续举办类似活动。

本届展会共组织23万余种、近100万册精品图书参展，其中大部分为近一年内出版的好书佳著，首发新书多达105种。各展团重点展示主题出版物逾一万种，被央视新闻称赞“有思想，有温度，有品质”。

国家新闻出版署主办的“全国图书精品展”集中展示了1200多种近2000册精品图书，重点推荐了《习近平改革开放思想研究》《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等最新总书记著作及相关出版物。开幕当天，纪实文学《梁家河》亮相主会场，对深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想的形成起点、实践起点和情感起点给予重要启示。

上榜“十大最受欢迎展团”的广东展团，在本届书博会上的表现也可圈可点。广东展团共有29场精彩活动，为其参加历届书博会活动最多的一次。

总面积为1080平方米的广东展团，同样是该团参加书博会以来面积最大的一次，也是本届书博会占地面积最大的展团。其“粤版精品图书”和“粤版40年好书”两个展台，集中展示了改革开放40年以来，尤其是近几年，广东出版人传承弘扬中华优秀传统文化、挖掘梳理岭南特色文化的重点出版物，以及在满足读者需求的市场精品图书出版方面取得的主要成果。作为东道主的深圳本地出版社海天出版社的《壹棉壹世界——7000年的棉和人》《深圳通史》等6种新书推荐活动广受关注，各项数据均创海天社参与历届书博会以来的最佳。

南方出版传媒股份有限公司副总经理应中伟告诉南方日报记者，这次书博会能取得如此成绩，离不开组委会的精心组织。除此之外，也与广东全民阅读氛围浓烈有关。深圳是被联合国教科文组织评为“全球全民阅读典范城市”，每年的“深圳读书月”更在全国拥有着深远的影响力。此外，广州每年8月举办的南国书香节暨羊城书展也成了全国文艺青年“必须打卡”的文化盛会。