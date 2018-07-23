我省本科批次院校今日开始征集志愿

省招生办定于7月23日9:00—24日16:00，对符合条件且未被录取的考生征集志愿，组织二次录取。录取时间为7月25日9:00—7月26日18:00。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/粤考宣）7月21日，我省本科批次院校、“3+证书”类院校第一次录取工作基本结束，该批次大部分院校已完成招生任务。截止7月21日，本科批次院校、“3+证书”类院校共录取考生30万多人，其中，文科类录取77753人；理科类录取174589人；体育类录取3524人；美术类录取13014人；音乐类录取7837人；“3+证书”本科录取166人，“3+证书”高职招收中职生录取23569人。7月23日9:00起，考生可关注我院官微，在页面底部选择“小程序”栏，点击进入“广东省教育考试院”小程序，通过考生号和密码登录即可查询考生录取结果。

据统计，本科批次大部分院校已完成招生任务。但由于考生填报志愿不合理，部分考生专业志愿不服从造成退档等原因，导致普通类（含文科类、理科类、艺术类及体育类）尚有一些院校及专业需参加征集志愿，其中文科类剩余300多个，理科类剩余3400多个，体育类剩余67个，美术类剩余665个，音乐类剩余9个。参加征集志愿院校为独立学院、民办院校、地方专项计划和中外合作办学专业；高职类“3+证书”院校尚有12800个计划需征集，主要集中在一些民办高职院校。具体征集志愿的院校名单和专业缺额计划情况，考生可登录广东省教育考试院官网或官微查询。

省招生办定于7月23日9:00—24日16:00，对符合条件且未被录取的考生征集志愿，组织二次录取。录取时间为7月25日9:00—7月26日18:00。

本科批次院校、高职类“3+证书”院校征集志愿的分数线分别为：文科类：总分443分，理科类：总分365分；体育类：文化科总分300分，体育术科190分；美术类：文化科总分275分，美术术科200分；音乐类：文化科总分250分，音乐术科190分；重点高校招收农村和贫困地区考生（地方专项计划）：文科类总分530分（其中广东海洋大学521分）；理科类总分480分（其中广东海洋大学444分，广东医科大学459分，佛山科学技术学院473分）；高等院校招收中等职业学校毕业生（“3+证书”）:高职院校招收中等职业学校毕业生（高职类“3+证书”专科中职生）文化科总分100 分，高职院校招收退役士兵考生（高职类“3+证书”专科退役士兵）文化科总分100分。

符合条件且有意参加征集志愿的考生，可重新填报志愿。参加征集志愿的考生填报征集志愿时，应认真阅读有关院校征集志愿缺额专业、计划情况及各院校对高考分数、身体条件的要求，并认真阅读《广东省2018年普通高等学校招生专业目录》相关院校及专业的招生要求。本科批次院校普通文理类可填报15所院校志愿，每个院校最多可填报6个专业志愿以及是否服从调剂选项和1个不服从调剂专业。音乐类（统考）、美术类（统考）、体育类和高职类“3+证书”专科中职生征集志愿的考生，每人最多可填报6所院校志愿，每个院校最多可填报6个专业志愿以及是否服从调剂选项和1个不服从调剂专业。高职类“3+证书”专科退役士兵征集志愿的考生，每人最多可填报3所院校志愿，每个院校最多可填报6个专业志愿以及是否服从调剂选项和1个不服从调剂专业。征集志愿实行平行志愿投档录取模式，投档时，省招生办将根据考生网上确认的志愿信息按投档原则进行投档，由高校按“平行志愿”原则，择优录取。

7月23日9:00—24日16:00，省教育考试院将开放“广东省普通高考征集志愿系统”（http://www.ecogd.edu.cn/kszj)，供参加征集志愿的考生上网填报志愿，考生需在规定的时间内填报志愿（逾时一律不再受理），并于7月24日16:00前在网上通过已绑定的手机号码获取验证码完成志愿确认。该批次征集志愿不影响考生后续批次志愿的投档录取。

省教育考试院负责人介绍，今年本科批次的高校数及各科类专业需征集志愿的计划数较往年大幅度减少。如文科类专业仅有300多个，体育类专业仅有67个，音乐类专业仅有9个。缺额计划多数是在第一次投档时，考生因填报“专业不服从”被退档而“空出”的计划。

省教育考试院负责人提醒考生，考生在填报志愿时，应正确对待专业个人志愿与“是否服从调剂”的关系，以提高被录取的的机会。同时，在网上填报志愿时，如确定不再进行志愿修改时，必须点击“志愿确认”。未在网上确认的志愿一律无效。本次征集志愿在规定的截至时间即7月24日16:00前考生可以有2次确认的机会，已在网上最终确认的志愿，考生不得更改。7月25日组织高校进行二次录取时，将以考生重新填报确认后的征集志愿数据为准。

相对公办高校而言，独立学院、民办学校和中外合作办学专业收费较高，对此，省教育考试院负责人再次郑重提醒，考生一定要根据自身家庭经济状况，慎重考虑填报，一旦确认后，一律不能更改，否则，责任自负。同时该负责人表示，国家高度重视家庭经济困难学生资助工作，目前已建立了包括国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工俭学、学费减免等多种形式相结合的资助政策体系。其中，解决学费、住宿费问题，以国家助学贷款为主，以国家励志奖学金等为辅；解决生活费问题，以国家助学金为主，以勤工俭学等为辅。特别需要指出的是，不管是公办高校还是民办高校、独立学院，对学生的资助政策都一视同仁。新生报到时，高校都会开通“绿色”通道，确保顺利入学。