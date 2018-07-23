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大学论文背后的“生意经”：代写代发催生利益链

2018-07-23 07:33 来源：中国新闻网
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　　日前，教育部发文严打学位论文代写、买卖，这让大学生论文“掺水”的话题再度被聚焦。是谁催生了论文代写买卖市场？网上名目繁多的“论文卖家”，其背后有哪些操作潜规则？买到的论文，真的能如愿为学生们换来一张毕业证吗？

　　卖家：本科硕士论文明码标价 本科论文千字200元

　　提到论文代写，这在大学生群体中几乎是一个公开的秘密。在互联网上，“写手专业化，协议拿双证”成为不少代写商铺给出的质量承诺。

　　记者在某电商平台输入“代写论文”发现，相关词语已被技术屏蔽。但代写机构并未善罢甘休，多家商铺“狸猫换太子”，只要搜索“代写”，便自动联想出“代写专业伦文”。出现的店铺数量多达92页。虽价格不菲，但每家商铺的付款人数都基本过百甚至上千。

　　实际上，因为有需求，近年来，论文买卖市场在灰暗地带越发庞大。据媒体报道，早在2009年，武汉大学的一个调查研究显示，中国的论文代写市场就达到了10亿以上的规模。

　　记者在咨询了几家论文代写机构后了解到，目前一篇硕士毕业论文的要价平均在300元/1000字符，按照一篇普通硕士毕业论文3万字起算，代写一篇论文的价格在8000~10000元不等。而本科毕业论文的要价平均也在200元/1000字符左右。

　　整个交易流程也并不复杂——买家缴纳定金，与中介方交流写作要求，交付初稿后补齐尾款，之后再根据老师建议对论文进行润色修改。但在整个过程中，买方并不能和写作人员进行任何直接交流。

　　当记者提出对代写论文质量的担忧时，多家机构表明能“保证拿到学位证、毕业证。”多位卖家表示，公司的背后是专业的写作团队而非学生代写，能保证论文的查重率和审核结果。还有卖家表明：“如果不放心可以签协议，不拿双证全额退款”。

　　对于这样一份所谓的协议书，上海市律协社会公益和法律援助研究委员会副主任张慧霞解释称：根据《合同法》第52条规定，违反法律、行政法规的强制性规定的合同，属于无效合同。而代写毕业论文行为本身就违背了相关法规，故而属于无效合同，不受法律保护。

　　当然，也不乏机构直接表明，论文最终不通过也不予退款，并表示不通过可能是因为顾客对论文的理解和解说不到位。

编辑： 唐巧燕

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