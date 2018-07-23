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“幼小衔接班”成香饽饽 孩子的暑假这个班上不上？

2018-07-23 08:55 来源：四川在线
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　　小学一年级作为学生生涯的开端，一直以来都备受家长重视。特别是近年来，随着幼儿园“去小学化”后，各种各样的“幼小衔接班”如雨后春笋般冒了出来。面对五花八门的“幼小衔接班”，家长们几乎丧失了“理智”，纷纷不惜重金送孩子读“幼小衔接班”，希望自己的孩子在进入新的学习阶段后，能够“领跑”。

　　天府早报记者经过调查了解到，现在除了部分私立小学设置有全日制学前班以外，公办学校几乎没有学前班一说，此时“幼小衔接班”成为了小学教育的提前延伸存在着。因为学前班的缺失，又正好迎合家长们“抢跑”的心态，“幼小衔接班”成了香饽饽，正火热进行着。

　　那么，市面上所谓的“幼小衔接”到底有哪些课程?真的有必要读吗?

　　迎合家长关注点 “幼小衔接”成“爆款”

　　“儿子幼儿园还没毕业时，我就收到了很多培训班的招生广告，都是以‘幼衔小’为主的。”浠浠的妈妈边说边打开手机，向天府早报记者展示着她手机里收到的招生信息。

　　浠浠今年9月就要读小学了，原本家人计划这个暑假带孩子好好轻松一下，以迎接小学阶段的学习。谁知身边的家长一个比一个激动，早已把“幼衔小”捧成了“爆款”。

　　早在今年6月，小学新生入学登记、报名正在进行中。在成都市锦江区某小学门外，“一年级新生”的家长顶着烈日排着长队，等待进入学校审核资料。队伍的两侧，不时出现的培训机构营销人员正拿着宣传单向家长讲着什么，不知是“幼衔小”本身的魅力，还是其他家长的鼓动，此时的交流看上去非常顺利。“我们最开始没想报这些班的，想到娃娃以后还有10多年的书要读，如果不趁现在耍一下，以后哪儿还有时间嘛。结果培训老师在说衔接的重要性，其他家长也在说，我们身边又确实有很多小朋友，在大班的时候就开始读‘幼衔小’了，回家和老公一商量，最后我们也给儿子选了两门衔接课程。”对于自己没有坚持到底，浠浠妈妈表现得有些不好意思。

　　天府早报记者通过走访发现，目前市场上的“幼小衔接”课程主要是拼音、识字、数学、英语等基础课程，模式无外乎小班授课及一对一辅导两种，其中小班授课还分为周末班和集训班。浠浠的妈妈报的就是连续上十天课的集训班，她说：“这样的班，整个暑假有5个时间段，可以根据自己的时间来选择，还是比较人性化。”

　　“如果对孩子要求不高，我们的小班授课就可以满足，但有的家长对孩子要求高，时间又比较紧张，那我建议给孩子选报一对一课程。”一家培训机构工作人员向记者介绍到。以拼音为例，小班集中授课约10天时间，费用为1600元，而一对一课程的费用是一课时160元，按课时购买，上课时间相对灵活。“目前我们各科7月份都已经报满，8月份也只剩中旬以后的部分时间了。”

编辑： 唐巧燕

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