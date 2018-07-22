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关于做好广东省2018年本科批次院校、高职类“3+证书”院校征集志愿和网上录取工作的通知

2018-07-22 09:48 来源：南方网
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　　2018年本科批次院校、高职类“3+证书”院校的招生录取工作进展顺利，大部分院校已完成招生任务。但由于考生志愿填报不均衡或不服从调剂造成退档，尚有部分已达到最低分数线的考生未被录取，本科批次院校和高职类“3+证书”院校的部分专业未能完成招生计划。根据《关于做好广东省2018年普通高校招生工作的通知》（粤招〔2018〕6号）和《关于做好广东省2018年普通高校招生录取工作的通知》（粤招〔2018〕11号）精神，为使更多符合条件的考生有上本科院校深造的机会，经研究，决定对部分未完成招生计划的本科批次院校和高职类“3+证书”院校进行征集志愿录取。

一、征集志愿时间

　　征集志愿时间为7月23日9:00-24日16:00,录取时间为7月25日9:00-7月26日18:00。

二、征集志愿的分数线

　　文科类：总分443分。

　　理科类：总分365分。

　　体育类：文化科总分300分，体育术科190分。

　　美术类：文化科总分275分，美术术科200分。

　　音乐类：文化科总分250分，音乐术科190分。

　　重点高校招收农村和贫困地区考生（地方专项计划）：文科类总分530分（其中广东海洋大学521分）；理科类总分480分（其中广东海洋大学444分，广东医科大学459分，佛山科学技术学院473分）。

　　高等院校招收中等职业学校毕业生（“3+证书”）：高职院校招收中等职业学校毕业生文化科总分100分，高职院校招收退役士兵考生文化科总分100分。

三、征集志愿程序和填报志愿方式

　　（一）查询是否被录取。7月23日9:00起，考生可关注我院官微，在页面底部选择“小程序”栏，点击进入“广东省教育考试院”小程序，通过考生号和密码登录即可查询考生录取结果。

　　（二）登录“广东省普通高考征集志愿系统”。经查实未被录取且高考成绩在省招生办公室公布的本科批次院校、高职类“3+证书”院校征集志愿分数线（含）以上的考生可登录“广东省普通高考志愿征集系统”（网址：http://www.ecogd.edu.cn/kszj）填报志愿。省教育考试院于7月23日9:00－24日16:00开放“广东省普通高考征集志愿系统”，考生需在规定的时间内填报志愿，逾时一律不再受理。已经被高校录取的考生，不得申请填报征集志愿。

　　（三）填报志愿方式。符合征集志愿条件的考生可以登录“广东省普通高考征集志愿系统”，按本通知精神和相关要求自行上网填报后，并于7月24日16:00前在网上通过已绑定的手机号码获取验证码完成志愿确认。

　　1.考生填报征集志愿时，本科批次院校普通文、理类考生可填报A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O十五所院校志愿，每个院校最多可填报6个专业志愿以及是否服从调剂选项和1个不服从调剂专业。音乐类（统考）、美术类（统考）、体育类和高职类“3+证书”专科中职生征集志愿的考生，每人最多可填报A、B、C、D、E、F六所院校志愿，每个院校最多可填报6个专业志愿以及是否服从调剂选项和1个不服从调剂专业。高职类“3+证书”专科退役士兵征集志愿的考生，每人最多可填报A、B、C三所院校志愿，每个院校最多可填报6个专业志愿以及是否服从调剂选项和1个不服从调剂专业。

　　2.符合条件的考生可参阅征集的院校专业计划，预先填好《广东省2018年普通高校招生征集志愿表》。

　　3.考生在规定的时间内（7月23日9:00-7月24日16:00）登录“广东省普通高考征集志愿系统”，依照事先填好的《广东省2018年普通高校招生征集志愿表》录入院校代码与专业代码或直接填报。

　　4.参加征集志愿的考生，须分类别进行填报，音乐类（统考）、美术类（统考）、体育类考生不得兼报文科类、理科类专业。即：音乐类（统考）、美术类（统考）考生要么只能分别选择填报音乐类（统考）专业、美术类（统考）专业，要么只能按考试科目选择填报文科类或理科类专业；体育类考生要么只能选择填报体育类专业，要么只能选择填报理科类专业。

　　5.考生提交已填报的志愿后，网上征集志愿系统将进行数据逻辑校验，如果出现红色的警告字符，考生须仔细核对填报的院校代码与专业代码并进行修改，直至正确为止。

　　6.参加征集志愿的考生，必须按时在网上填报志愿并确认。考生在网上填报志愿并保存后，如未点击“志愿确认”，则可在填报志愿截止时间前多次上网修改自己填报的志愿。考生确定不再进行志愿修改时，必须点击“志愿确认”。未在网上确认的志愿无效。本次征集志愿在规定的截至时间即7月24日16:00前考生可以有2次确认的机会，已在网上最终确认的志愿，考生不得更改。

　　7.考生要对自己填报志愿的准确性负责，考生网上填报志愿信息一经最终确认，任何人不得更改。各地市、县（市、区）招生考试机构要协助本地考生做好征集志愿工作，在征集志愿过程中，有任何问题请及时与省教育考试院联系。

　　高招处值班电话：020－38627819（文理），38627842（传真），38324636（艺术、体育），38627842（传真）

　　信息处值班电话：020－38627927，38627931（传真）

四、征集志愿网上录取时间和程序

　　（一）录取时间。

　　7月25日9:00院校开始录取，26日18:00录取结束。7月25日组织高校录取时，省招生办将以考生网上填报并最终确认的征集志愿信息为投档依据。有意向参加征集志愿的考生，必须按时在网上填报尚未完成招生计划的本科批次院校、高职类“3+证书”院校的志愿。

　　（二）录取程序。

　　征集志愿实行分类别投档录取的方式。音乐类（统考）、美术类（统考）、体育类和高职类“3+证书”院校征集志愿录取与文科类、理科类征集志愿录取同步进行。正式投档前,将视院校生源情况，对各科类间计划进行适当调整。投档录取办法如下：

　　本科批次院校（含音乐类统考、美术类统考、体育类）、高职类“3+证书”院校征集志愿实行平行志愿投档录取模式，不再进行预投档，实行两次投档、录取，即：

　　（1）第一次投档在征集志愿分数线上，根据平行志愿投档原则，按考生分数排位从高到低依次检索，以1：1投档比例投档，由高校择优录取。

　　（2）第二次投档，在第一次投出考生档案审录结束后进行。第二次投档时，按院校缺额专业情况，在征集志愿分数线上，根据平行志愿投档原则，按考生征集志愿以1:1投档比例对院校缺额专业进行投档（含服从专业）。

五、注意事项

　　（一）本次征集志愿学校有部分是收费较高的民办高校或独立学院，特别是部分中外合作办学专业，收费较高，考生填报志愿时，须根据自身家庭经济情况和个人意愿，认真查看有关高校及中外合作办学专业的招生章程，慎重填报。志愿填报最终确认后，一律不得更改，考生投档以最终确认的志愿数据为准。

　　（二）征集志愿投档时，如院校投档线低于粤招〔2018〕10号文原公布的录取最低分数线，则该投档线为该校录取最低分数线。

　　普通高考考生征集志愿和网上录取工作涉及到广大考生的切身利益，各地市、县（市、区）招生考试机构和有关高校要高度重视、认真负责，并指定专人负责此项工作，确保本科批次院校、高职类“3+证书”院校征集志愿和网上录取工作顺利进行。

 

 

来源：广东省教育考试院

编辑： 张俊伟

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