书博会越看“粤”精彩

书博会越看“粤”精彩深圳特区报讯（记者。林洲璐）正在深圳举行的第28届全国书博会，广东展团共有29场高品质的阅读文化活动，为历届书博会活动最多的一次，其中有4场活动被组委会列为重点活动。

正在深圳举行的第28届全国书博会，广东展团共有29场高品质的阅读文化活动，为历届书博会活动最多的一次，其中有4场活动被组委会列为重点活动。书博会开幕3天以来，广东展团的活动精彩不断。

7月21日，由花城出版社主办的“怎样的教育才是适度的”文化论坛在会展中心5号馆举行，吸引了众多家长和孩子参与。作家、资深媒体人鲁引弓携“中国教育四重奏”丛书（《小舍得》《小痛爱》《小欢喜》《小别离》）做客书博会，与《教师周刊》主编吴志翔、文化学者胡野秋和作家姚峥华一道，就“怎样的教育才是适度的”进行探讨，现场气氛热烈。

7月20日，由南方日报出版社主办的《重走美国大报/美国报业转型：颠覆与重生》新书发布会在广东展区举行。该书作者辜晓进是深圳大学新闻学教授、博士生导师，他以“报业的危机和美国的转型”为题，介绍了美国报业转型最新理念与创新实践。

书博会开幕当天，广东海燕电子音像出版社在深圳会展中心1号馆举办《中国梦·创新动力》（DVD）首发式暨访谈会。活动中，纪录片《中国梦·创新动力》总导演马志丹及其摄制组团队畅谈拍摄制作过程与创作心得，影片中几位主人公来到现场与读者分享其创业创新的历程。现场还设置了3D打印展示环节，受到读者欢迎。

书博会期间，广东科技出版社主办的“以膳为药养出健康”健康讲座暨《每日一膳》签售活动举行，数百套装帧精美、内容丰富的签售版《每日一膳》图书当场销售一空。

作为广东展团的重要组成部分，深圳优秀的出版成果在本届书博会得到全面充分展示。深圳报业集团出版社在展会期间推出多本重量级新书，举行5场精彩的新书分享会，当中有不少作品聚焦本土题材，具有鲜明的深圳特色。

作为首部全面记录深圳人文的非虚构图文丛书，《我们深圳》丛书第一辑在书博会上惊艳亮相。7月20日，《我们深圳》丛书作者见面会在会展中心1号馆广东馆活动区举行。丛书作者杨争光、谢湘南、陈瑛、远人、阮飞宇、吴晓雅等分别讲述了他们的深圳故事与城市记忆，向读者分享了他们的创作故事和心得感悟。

在书博会最后一天，深圳报业集团出版社还将举行《深圳动物日历》新书发布会，该书以日历形式介绍了深圳365种脊椎动物，是市民认识深圳自然、了解本土动物的普及读本。

同样作为深圳本土出版社的海天出版社带来千余种精品图书，包括《壹棉壹世界：7000年的棉与人》《深圳通史》《经典阅读课》等。展会期间，海天出版社还举行“陈诗哥诗意童年读本”新书分享会，展现深圳儿童文学的最新成果。