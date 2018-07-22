暑期骗局诱惑多学生须警惕 如有困惑拨打110咨询

又是一年暑期,众多在校生犹如小鸟般,开始了一段多姿多彩的假期生活。但是因自身社会经验少、抗诱惑能力弱,每年暑假,针对学生群体的诈骗案件也相应增加。

又是一年暑期,众多在校生犹如小鸟般,开始了一段多姿多彩的假期生活。但是因自身社会经验少、抗诱惑能力弱,每年暑假,针对学生群体的诈骗案件也相应增加。

近日,福建省泉州市反诈骗中心根据近年来针对学生的诈骗案件,梳理出一份防骗指南,提醒学生们要注重个人信息的保护,培养良好的消费观念,遇到骗子来电,不转账、不轻信、不上当,如有困惑疑问要及时拨打110咨询。

兼职刷单垫付资金全被骗

今年6月29日,放假在家的大学生施某在福建省晋江市龙湖镇衙口村的家中,被人以网上刷单的方式,通过QQ转账诈骗7200元。

今年7月4日,17岁的周某在福建省南安市水头镇凯德酒店收到一条短信,短信内容系招收刷单员。周某与对方联系后,被骗转账3887元。

据泉州市反诈骗中心统计,近年来,代刷单等网络兼职类诈骗一直都是发案数较多的警情,很多受害人就是在校学生。

诈骗分子在各类社交网站、QQ群、微信群内发布各种高佣金的兼职招聘信息,吸引学生应聘。一旦有人上钩,骗子就告知兼职内容是网上购物代刷单,称任务完成后全额返还本金,每单还可抽取5%的佣金。其实,等受害人连续为其拍下支付大额“订单”后,骗子就会卷款而逃。

据反诈骗中心工作人员提示,网络兼职刷单、刷信誉都是骗子设好的陷阱,尤其是需要先行垫付资金的都是诈骗,骗子多会以高利润为诱饵,利用受害人想赚钱的心理,骗取更多资金。现实中,如果想要兼职的话应选择正规的机构、企业,利用课余时间进行,不要相信简单操作即可日进斗金的谎言。

网购退款要输密码是骗局

7月3日,家住泉州市丰泽宝洲路的学生江某接到一个电话号码为“173”开头的电话,电话里一名自称淘宝商家的男子告知其之前在淘宝上买的裤子质量上有问题,以要给其退款为由,叫其听从指令操作,最终骗走江某一笔数目不菲的钱款。

相比平时,暑期学生们有更多的时间用于网购,诈骗分子则瞅准时机冒充购物网站客服以退款的名义进行诈骗。

这种情况下,骗子一般先行通过各种手段获取受害人信息及订单详情,通过打电话或发送短信的方式以快递丢失、货物残缺、系统升级等为由声称要退款,引导受害人进入钓鱼网站操作,骗取受害人输入银行卡号、密码、验证码等信息,再将受害人银行卡内现金转走。骗子也可能以直接发送支付宝、微信二维码给被害人,让被害人输入支付密码等方式实施诈骗。

据泉州市反诈骗中心工作人员介绍,这类诈骗招数比较单一,也容易分辨。学生在网购时一定多留心眼,不要轻信相信退款退货来电,及时在网购平台与店家进行沟通确认,就可以避免落入“陷阱”。

退票信息别轻信去官方核实

暑假是学生出游的黄金期,外出旅游常常会购买飞机票、动车票、景点门票等,这些都可能成为不法分子诈骗的目标。

据了解,不法分子会事先在网站上发布“低价”票务的虚假信息引诱受害人上钩,或编造“航班延误”“飞机机械故障”等理由以飞机票改签的方式对受害者实施诈骗。

6月8日17时许,家住福建省惠安县的学生张某报案称,有人以为他办理机票改签手续为由,索取他手机上的短信验证码,后被对方通过验证码转走其工商银行卡内的4999元。

泉州市反诈骗中心工作人员提醒,学生在接到此类有关订票信息的电话时不可轻信,如有疑问,可以拨打各大航空公司和订票网站的客服电话,在确认之前不要提供个人银行信息。工作人员表示,其实很多诈骗案件的起因,都是由于个人信息泄露,骗子在获取精准的公民个人信息后,进而实施诈骗。因此,保护个人信息安全是学生必须要掌握的知识。学生上网时应提高防范意识,尽可能隐藏自己的真实信息,特别要注意自己在登录和使用邮箱、云空间、微信朋友圈时的个人信息安全,以免信息泄露给犯罪分子以可乘之机。

此外,不要点击任何不可信的网址链接；不随意在任何平台上输入自己的姓名、身份证、手机号码等信息；身份证及复印件不要随意提供给他人,实在需要提供复印件时,也应在上面注明具体用处,防止被坏人利用。