市民扶老携幼齐赴书香之约

7月21日是周六，书博会涌入了大量爱书人，主会场会展中心和各分会场均人潮涌动。市民扶老携幼，前往书博会听讲座、淘好书，过了个充满书香的周末。

7月21日是周六，书博会涌入了大量爱书人，主会场会展中心和各分会场均人潮涌动。市民扶老携幼，前往书博会听讲座、淘好书，过了个充满书香的周末。

市民李小姐家住宝安，这次她就是和母亲、爱人以及正在上小学的儿子一同前来：“宝安书城那边我们昨天就去逛了，会展中心我们本来没打算来，太远了，但是昨天没逛够，我妈在报纸上看到主会场有那么多活动，今天起了个大早就坐地铁来了。”李小姐说，来了之后最大的感想是：“活动太多了，每个都想参加，又想买书，感觉时间不够。”

像李小姐这样的市民还有很多，他们为了赴这场与书的约会，从深圳四面八方赶来聚集于此。

恰逢暑假，前来书博会的孩子最多。有三四岁的小朋友，被妈妈抱在怀里前来感受书香，更多的是已经认识许多字可以自己挑书的孩子。“马小跳”系列作者杨红樱的读者见面会活动现场人山人海，多是孩子和家长。即将上初一的刘同学本来打算逛逛书博会再去同样在会展中心举行的动漫节逛一逛，但是被书博会的活动吸引，“在1号馆就泡了一天，买了好多书拿不动了，只能明天再来了。”他说。

书博会，是读书的节日，是深圳人的狂欢。对深圳人来说，逛书博会不仅是来买书，已然成为一种情怀，一次绝不能错过的嘉年华。

今天是书博会的最后一天，据了解，全国大部分优秀出版社决定加大优惠力度，在会展中心主会场购书折扣七折起。爱书的深圳人可以尽情买买买。