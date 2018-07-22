大学论文背后的“生意经”：代写代发催生利益链

日前，教育部发文严打学位论文代写、买卖，这让大学生论文“掺水”的话题再度被聚焦。是谁催生了论文代写买卖市场？网上名目繁多的“论文卖家”，其背后有哪些操作潜规则？买到的论文，真的能如愿为学生们换来一张毕业证吗？

日前，教育部发文严打学位论文代写、买卖，这让大学生论文“掺水”的话题再度被聚焦。是谁催生了论文代写买卖市场？网上名目繁多的“论文卖家”，其背后有哪些操作潜规则？买到的论文，真的能如愿为学生们换来一张毕业证吗？

卖家：本科硕士论文明码标价 本科论文千字200元

提到论文代写，这在大学生群体中几乎是一个公开的秘密。在互联网上，“写手专业化，协议拿双证”成为不少代写商铺给出的质量承诺。

记者在某电商平台输入“代写论文”发现，相关词语已被技术屏蔽。但代写机构并未善罢甘休，多家商铺“狸猫换太子”，只要搜索“代写”，便自动联想出“代写专业伦文”。出现的店铺数量多达92页。虽价格不菲，但每家商铺的付款人数都基本过百甚至上千。

实际上，因为有需求，近年来，论文买卖市场在灰暗地带越发庞大。据媒体报道，早在2009年，武汉大学的一个调查研究显示，中国的论文代写市场就达到了10亿以上的规模。

记者在咨询了几家论文代写机构后了解到，目前一篇硕士毕业论文的要价平均在300元/1000字符，按照一篇普通硕士毕业论文3万字起算，代写一篇论文的价格在8000~10000元不等。而本科毕业论文的要价平均也在200元/1000字符左右。

整个交易流程也并不复杂——买家缴纳定金，与中介方交流写作要求，交付初稿后补齐尾款，之后再根据老师建议对论文进行润色修改。但在整个过程中，买方并不能和写作人员进行任何直接交流。

当记者提出对代写论文质量的担忧时，多家机构表明能“保证拿到学位证、毕业证。”多位卖家表示，公司的背后是专业的写作团队而非学生代写，能保证论文的查重率和审核结果。还有卖家表明：“如果不放心可以签协议，不拿双证全额退款”。

对于这样一份所谓的协议书，上海市律协社会公益和法律援助研究委员会副主任张慧霞解释称：根据《合同法》第52条规定，违反法律、行政法规的强制性规定的合同，属于无效合同。而代写毕业论文行为本身就违背了相关法规，故而属于无效合同，不受法律保护。

当然，也不乏机构直接表明，论文最终不通过也不予退款，并表示不通过可能是因为顾客对论文的理解和解说不到位。

写手：跨学科专业也能代写，几个小时就完成1篇

李安宇目前正读大三，为了充实自己的生活费，最近她就做起了代写论文的生意。

经同学的介绍，她进入了一个微信群，群里每天都有中介把接的单发出来，谁愿意接谁就接。

原本读新闻专业的她，第一单接的却是“金融市场”方向的课程论文。2500字，6小时时间，到手180元。“虽然不懂金融知识，但多看几篇论文，合在一起改改词语，能通过查重就搞定了，并不会像写自己论文一样用心。”李安宇说。

据李安宇介绍，写手与买方不直接交流，全程沟通均依靠中介完成，自己并不知道一篇论文中介“抽了几成”。

对于进入写手团队的门槛，李安宇称，并没有太多审核。中介不会看写手的学生证或资格证等证件。目前，该中介背后的写手已有100多人，大家都是谁有空谁就接单。

另一中介机构也证实，对于写手的选择并没有什么资格要求，最多也就是试写两篇。

可以看出，代写市场中所谓的“专业写手团队”，其实并不专业，而对于购买代写服务的学生而言，铤而走险的结果可能就是无法毕业。此前就有媒体报道，一名深圳女大学生花费3000元购买毕业论文代写，最终因质量不过关而无法毕业。

中介：与众多期刊杂志拉发稿“关系网”

除了论文代写业务，不少机构也表明有代发省级、国家级期刊等业务。

去年成功保研到某知名高校的秦佳告诉记者，本科学校的保研名额，推免学校的录取与否，都要看论文发表情况。而对于一个本科生而言，自己投稿发论文太困难，所以选择找中介代发。去年，秦佳发了8篇期刊论文，花费4200元。

论文代发如何操作？一家代发中介机构的工作人员对记者解释，中介和很多期刊杂志建立起了“关系网”，收到稿子后能直接推荐给杂志社。并且在帮助顾客投稿时，也会推荐他们选择和中介有长期合作的期刊，这样杂志社就会优先审核、录用他们所投的论文。

至于论文的质量要求，该工作人员表示，并不会有专门的专家评审，主要还是依靠几名编辑审稿，如果期刊要求低，那么保证语序顺畅、没有错别字足矣。稍有要求的，则需要文章整体架构合理、有作者自己观点。

实际上，付款给中介后能顺利代发论文已是万幸，类似的发表陷阱在校园中已不是新鲜话题，学生被骗的悲剧层出不穷。《中国青年报》近日报道的湖北某高校女博士网上找“中介”欲在“C刊”(某大核心期刊)发表论文，最终被卖家骗去了5.2万元积蓄。而网络上关于代发被骗的新闻报道亦随处可见。

反思：提高大学课程教学质量才是根本

论文代写代发早已不是新鲜事。早在2015年，中国高校传媒联盟随机抽取318名大学生，就“论文代写”进行调查。结果显示，31.13%的大学生考虑过找人代写，73.9%的大学生身边出现过论文代写现象。

为正本清源，杜绝此类学术造假事件频发，强化学术诚信建设，教育部近期印发《关于严厉查处高等学校学位论文买卖、代写行为的通知》，要求严厉打击学位论文买卖、代写行为。

《通知》指出对参与购买、代写学位论文的学生，给予开除学籍处分。此外，参与代写论文学生的指导老师也将被连带追责。

对于学生花重金代发论文以求得保研名额、代写毕业论文以换取毕业证书等学术不端迹象，21世纪教育研究院副院长熊丙奇对记者表示，治理重点还应落在提高大学课程教学质量以及论文评价体系方面。

在熊丙奇看来，只抓一篇毕业论文结果可能是治标不治本。无论研究生还是本科生，要提高学生学术水平，需要的是日常教学质量的提升，依靠的是老师重视课程设计，在校期间充分参与学生的课题研究，点滴积累远好于只看一篇论文。

而对于代发论文的行为，熊丙奇表示，高校应该看重的是论文本身质量的高低，而不是去看论文发表的数量。(应受访者要求，文中部分姓名为化名)