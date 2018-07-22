小志愿者讲科普，靠谱。佛山日报讯记者朱朝贵通讯员黎晓晴、程俊杰摄影报道：昨日，一群号称“荧光绿小精灵”的科普志愿者出现在顺峰山公园，热情洋溢地为市民讲解公园植物的有趣故事。

昨日，一群号称“荧光绿小精灵”的科普志愿者出现在顺峰山公园，热情洋溢地为市民讲解公园植物的有趣故事。这是来自佛山第一所自然学校顺峰山自然学校的首批学生科普讲解员，他们经过专业培训后正式上岗，旨在帮助市民更好地认识自然、体验自然。

顺峰山自然学校首批学生科普志愿者有8名成员，均是中小学生，他们从面试选拔中脱颖而出，再经过培训学习，成为科普志愿者。昨日，他们齐齐走上绿道，为市民带来生动有趣的科普讲解。

“这就是我们都很熟悉的小叶紫薇，它又叫做痒痒树，因为我们挠它的时候它会颤动，就像怕痒一样，其实这是因为它的木质很轻的原因。”来自南海实验中学的李杨维轩是这批志愿者中年龄最大的，他专业流畅且生动有趣的讲解让许多过往市民竖起大拇指点赞。

“我经常来顺峰山公园，平时没怎么留意这些植物，通过志愿者的讲解，我才知道公园居然隐藏着这么多有趣的植物，简直大开眼界。”市民张女士说，希望这种公益科普活动可以持续下去，让市民有机会认识到更多植物品种。

顺峰山自然学校自今年4月开学以来，每月定期举办公益科普体验活动。学校负责人表示，当学生科普志愿者积累到足够人数之后，学校计划每月定期举办“公园科普日”活动，由志愿者为市民、游客带来持续的公益科普服务。