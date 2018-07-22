中山大学学生会回应 学生会干部任命问题

19日，一份中山大学新一届学生会干部任命公告在微信朋友圈刷了屏。在这份名单上，按照秘书机构、组成部门、办事机构三个层级，列举了200多个学生会干部岗位，还在一些副职的岗位后面有“正部长级”等标示字样，被不少网友笑称简直就是一“小官场”。7月21日，中山大学学生会就此发布说明，对错误使用了级别表述深表歉意。

19日，一份中山大学新一届学生会干部任命公告在微信朋友圈刷了屏。在这份名单上，按照秘书机构、组成部门、办事机构三个层级，列举了200多个学生会干部岗位，还在一些副职的岗位后面有“正部长级”等标示字样，被不少网友笑称简直就是一“小官场”。7月21日，中山大学学生会就此发布说明，对错误使用了级别表述深表歉意。

事实上，记者19日晚就发现中大学生会微信公众号已经删除了新一届学生会干部任命公告。记者就此事联系中山大学有关负责人，对方表示学校已经关注到此事，稍后会对外有正式的回应。

20日中午，中山大学学生会发布《中山大学学生会关于学生干部聘任公告的说明》。该说明指出，中大现有本科生33000余人，校学生会干部人数总计210人，由三校区五校园不同院系的同学组成，旨在努力服务同学、团结同学，以期共同成长；学生会主席、副主席，以及各部门部长、副部长，仅是岗位名称，具体岗位设置的初衷是为了明确学生干部的服务职责，更好地服务各校区广大同学，并作为进行综合素质测评的参照。

在公告说明中，中山大学学生会表示，此前在公告中错误使用了级别的表述，对此深表歉意。

中山大学曾任学生会干部的同学表示，在大学里，学生会本质上还是为学生服务，现实中也确实发挥了较大作用。中山大学学生会干部大多通过上一届主席团和部长面试后任命，常规公示都会标明级别，是为了符合公开公平公正的原则，也有利于学生会内部的管理，可能公告中的表述过于“正式”了，才引起了网友的关注。

记者查询发现，中大学生会官微今年6月29日的《中山大学学生会关于实行机构改革的通知》中，对学生会的基本架构有所调整。其中规定，中山大学学生会委员会常务委员会根据《中山大学学生会章程》的有关规定，明确校学生会由秘书机构、组成部门、办事部门、直属团体及由机构管理的学生会部门等五类机构组成，这五类机构都有各自不同的职能，其中秘书机构又有四个下属机构，分别是办公室、外事与会友办公室、内建办公室与督察办公室。办事部门则更多以校区划分，分为广州北校园执行委员会、广州南校园执行委员会、广州东校园执行委员会以及珠海校区执行委员会。各校区执行委员会中，管理人员又有主席和各部门正副部长之分。