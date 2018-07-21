广东高校“校地结对 实践育人”计划正式启动

首批参与广东高校“校地结对 实践育人”计划的28所高校、28个县（市、区）政府签订结对合作协议书，双方接下来将围绕实施乡村振兴战略、推进高校实践育人展开一系列合作，实现高校、县（市、区）政府共建共享、合作共赢。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）7月20日，广东高校“校地结对 实践育人”计划启动仪式暨首批结对单位签约仪式在华南师范大学石牌校区举行。会上，首批参与广东高校“校地结对 实践育人”计划的28所高校、28个县（市、区）政府签订结对合作协议书，双方接下来将围绕实施乡村振兴战略、推进高校实践育人展开一系列合作，实现高校、县（市、区）政府共建共享、合作共赢。

省委教育工委副书记，省教育厅党组副书记、副厅长邢锋在讲话中指出，广东高校“校地结对 实践育人”计划，是省教育厅贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴战略的重要指示精神，贯彻落实省委十二届四次全会精神，服务我省实施乡村振兴战略的重大举措，旨在有序引导我省高校与粤东西北县（市、区）政府结对，共建实践育人基地，围绕振兴乡村发展开展多方面、多层次的合作。

邢锋指出，高校、县（市、区）政府是“校地结对 实践育人”计划的实施主体，要在“诚”“准”“实”“联”上下功夫、做文章。校地结对共建实践育人基地，对高校、对县（市、区）政府都具有重要意义。对高校而言，能够更好履行高校“四个服务”职责任务及人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等职能使命，充分利用粤东西北地区的广阔天地和丰富的教育资源，为强化实践育人、落实立德树人根本任务创造良好条件、提供优质平台。对县（市、区）政府而言，能够借力高校人才荟萃、智力资源密集、科研力量强的优势，利用高校与企业、研究机构联系紧密的有利条件，为地区经济社会发展提供更多更优的智力支持和人才服务，助力本地区乡村振兴发展。

据悉，省教育厅于今年6月向全省高校、粤东西北县（市、区）政府发出参与高校“校地结对 实践育人”计划的倡议，得到了全省高校和粤东西北县（市、区）政府的热烈响应和踊跃参与，截至目前已有28所高校、28个县（市、区）政府明确了结对合作意向，相当部分的高校和县（市、区）政府还在进一步接洽中。省教育厅接下来将加大对“校地结对 实践育人”计划的宣传力度，积极发挥首批结对单位的示范、引领和辐射作用，最终实现高校与粤东西北全部县（市、区）结对，为广东实施乡村振兴战略，推动我省区域协调发展作出教育系统的应有贡献。