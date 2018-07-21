中国游泳“海选”小将赴美留学

中国游泳“未来之星”青少年集训队第二次选拔赛昨天在京结束，入围的小选手将由中国游泳协会出资前往美国，一边上学一边在当地的俱乐部训练。

中国游泳“未来之星”青少年集训队第二次选拔赛昨天在京结束，入围的小选手将由中国游泳协会出资前往美国，一边上学一边在当地的俱乐部训练。领队张梦雪表示，希望此举能改变“学业与训练无法兼得”造成的人才流失，探索一条培养后备力量的新路。

“未来之星”公开面向社会选拔11岁至16岁的小选手。去年11月，队伍在京首次选拔，共有28人脱颖而出。此次中国泳协则聘请了经验丰富的美国专家把关，挑选更具潜力的孩子。谈起组建“未来之星”的初衷，张梦雪说，中国泳协希望建立一个渠道，让孩子无需在学习和训练之间二选一。她表示，在中国传统竞技体育的培养体制下，成为专业运动员意味着一定程度上牺牲文化学习。而在美国，小运动员都在“体教结合”的环境下成长，成年后即便没有取得耀眼的竞技成绩，“转身”走入社会依然有一技之长。“这支队伍赴美后，也将入读当地普通学校，边上学边训练。”张梦雪说，此次参加选拔的就有不少利用业余时间训练的普通学校学生。

据介绍，“未来之星”将采取动态淘汰制，队员训练、比赛表现不佳或改变个人发展规划也可能离队。目前，第一批选拔出来的孩子仍有10人在队中，他们也参加了此次选拔赛作为测验。尽管在美训练时间不长，但孩子们进步明显。同时，选拔也是开放的，无论专业队梯队还是体制外的孩子都可以参加，没有参加选拔的小选手，能力达到一定标准也可能获准入队。“未来之星”未来选拔频次将更密集，以便及时补充新鲜血液。