我国将招募万名退休教师到农村学校讲学

为进一步加强农村教师队伍建设，充分利用退休教师优势资源，调动优秀退休教师继续投身教育的积极性，提高农村教育质量，教育部、财政部日前研究制定了《银龄讲学计划实施方案》。

为进一步加强农村教师队伍建设，充分利用退休教师优势资源，调动优秀退休教师继续投身教育的积极性，提高农村教育质量，教育部、财政部日前研究制定了《银龄讲学计划实施方案》。从2018年起，面向社会公开招募一批优秀退休校长、教研员、特级教师、高级教师等到农村义务教育学校讲学。首批讲学教师将于今年秋季到位。

银龄讲学计划实施范围以县为基本单位，主要是国家确定的连片特困地区县、国家扶贫开发工作重点县、省级扶贫开发工作重点县、深度贫困县，贫困的民族县、革命老区县、边境县以及新疆生产建设兵团困难团场等，重点向“三区三州”等深度贫困地区倾斜。受援学校为县镇和农村学校。

根据方案，2018—2020年，计划招募1万名讲学教师，年龄在65（含岁以下），服务时间原则上不少于一学年，鼓励考核合格的连续讲学。各受援县教育局与拟招募讲学教师签订银龄讲学服务协议，协议一年一签。招募到的讲学教师可以根据自己的专业特长开展以课堂教学为主的讲学活动，同时也可根据受援学校的教育教学需求进行听课评课，开设公开课、研讨课或专题讲座，指导青年教师、协助学校做好教学管理和开展教研活动等丰富多样的讲学活动，发挥示范和辐射作用，带动提升受援学校教育教学和管理水平。

讲学教师服务期间人事关系、现享受的退休待遇不变。按月发放工作经费。工作经费主要用于向讲学教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。

讲学教师工作经费由中央财政和地方财政按照人均2万元标准共同分担。受援县要为讲学教师提供周转宿舍，配备必要的生活设施。讲学教师因病因伤发生的医疗费用，按本人医疗关系和有关规定办理。