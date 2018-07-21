超8成毕业生已收到录用通知

国内最大的O2O招聘平台香草招聘近日联合新东方在线发布《2018年高校应届生就业报告》。报告显示，超8成高校应届生在毕业前就已收到1份以上的录用通知，但超5成应届生表示其就业岗位与所学专业毫无关系；在就业难度感受上，今年应届生相比去年有明显好转。

国内最大的O2O招聘平台香草招聘近日联合新东方在线发布《2018年高校应届生就业报告》。报告显示，超8成高校应届生在毕业前就已收到1份以上的录用通知，但超5成应届生表示其就业岗位与所学专业毫无关系；在就业难度感受上，今年应届生相比去年有明显好转。

今年高校应届毕业生数量首次突破800万大关，巨大的就业压力促使应届生们不得不赶在毕业前提早找工作。从本次报告的数据结果看，“赶早”的效果显著，今年应届生近8成在毕业前拿到了企业给出的入职录用通知，与去年同期相比提升了5.5%。

调查显示：今年有38.3%的应届生在毕业前拿到了1份录用通知，拿到2份录用通知的应届生比例为16.7%，拿到3份以上录用通知的应届生比例为22.9%；1份录用通知也没拿到的应届生比例仅为22.1%。

虽然高校应届毕业生整体数量相较去年有所增加，但今年应届毕业生在就业难度感受上比去年有所缓和。今年感受为“很难、需很多功夫”和“有点难、但可以接受”的人群比例相比去年都有明显下降，认为“不难、能应对”、“很轻松、无压力”的人群比例相比去年也有明显提升。

此外，参与本次调研的2018年高校应届毕业生有54.9%表示就业岗位与所学专业毫无关系，该比例相比去年同期的56.7%略有下降。表示就业岗位与所学专业略有关联的人群比例为31.3%，去年同期该数据为30.9%；今年就业岗位与所学专业完全对口的人群比例为13.8%，去年同期该数据为12.4%。