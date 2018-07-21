暑假来了 “疯玩”前先学会对危险说NO

暑期要开始了，孩子们出意外的几率增多，记者盘点了这几年在暑期当中孩子发生意外的事件，并邀请医生、心理专家、教育专家等，提出防范建议，希望家长和看护人员重视这些问题。

7月14日，鞍山市岫岩发生一起“女童被旋转门夹脚”事件。消防人员使用扩张器材打碎门玻璃，用电锯切割等方法将女孩救出。

7月15日，铁岭市发生一起“妈妈下楼倒垃圾，两孩子接连坠楼”的悲剧。

暑期要开始了，孩子们出意外的几率增多，记者盘点了这几年在暑期当中孩子发生意外的事件，并邀请医生、心理专家、教育专家等，提出防范建议，希望家长和看护人员重视这些问题。

商场自动扶梯

每逢暑假，家长喜欢带着孩子到商场玩乐。自动扶梯夹人事件时有发生。仅仅在6月，湖北、浙江、江苏三个省就分别发生儿童在商场、超市等场所被自动扶梯夹手事件。

提醒：沈阳市质量技术监督局专家说，自动扶梯的危险主要在梯级与梳齿板之间的缝隙，上下梯级间的梳齿板之间，自动扶梯扶手处。儿童一旦被自动扶梯夹住，家长首先要立即按扶梯侧面的停止键，然后拨打119，等待消防人员救援。携带儿童乘梯时，必须确保牵着他们的手，绝对禁止儿童在扶梯上走或跑，不要逆行、攀爬、玩耍、倚靠或将头手伸到扶梯外。禁止将儿童放入手推童车、学步车或购物车乘梯。

游乐场所的高空运动

每逢暑假，商场内儿童高空娱乐项目迎来了旺季，与此同时，安全问题更需要家长们留意。今年6月，一名5岁女孩在商场内的儿童拓展训练项目玩耍时，因为工作人员违规操作，被摔成重伤。涉事儿童拓展训练项目共有3层钢架设施，每层间隔在2到3米之间。钢架四周并没有设置防护网、软垫等装置，唯一的安全设备就是系在孩子身上的安全带。

提醒：心理专家周永梅说，家长在带孩子选择所玩的项目时应慎重，多考虑孩子们的承受能力，不要孩子吵着玩就同意，更不能抱着让孩子练胆儿的心思，鼓励孩子玩刺激性游戏。

沈阳市质量技术监督局质量监督专家说，游乐设施在运行中发生停电等故障时，在工作人员未通知前，不要下车，只有在座舱内是最安全的，等待紧急救援。

极限蹦床

今年7月10日,河南郑州一个5岁女孩在一家新开的极限蹦极床中心玩耍,谁也没有想到十几分钟后,孩子竟然在蹦床上摔成了骨折! 录像显示，孩子没有做过激动作，却造成了股骨骨折。记者了解到，极限蹦床是一个3岁以上儿童可以参与的游乐项目，但是这个项目却有危险。

提醒：盛京医院儿科专家王秀丽说，儿童在极限蹦床发生骨折的主要原因是，儿童在弹跳过程中，难以保证每次都是垂直承受重力，如果重心稍有偏斜就容易造成伤害。记者了解到，不少经营者和家长对于儿童在玩耍过程中究竟应该注意些什么，如何才能避免伤害的发生等，这些问题也比较困惑。

儿童独自在家

7月15日，铁岭清河县发生一起“妈妈下楼倒垃圾，两孩子接连坠楼”的悲剧。妈妈将窗户和门关好，把两个孩子留在家里，独自下楼去扔垃圾。但还没等她走到楼下，竟发生了两个孩子都从五楼窗口掉下去的悲剧。目前一个孩子还在抢救，没有知觉，另一个孩子手臂骨折，头内有淤血。

提醒：心理专家周永梅说，出现这样的悲剧是因为家长过于大意，家长们通常认为外出时间不长，孩子不会发生危险。其实，儿童对危险的辨识能力不足，对电、水、利器等伤害认识不够。儿童独自在家容易发生触电、坠落等危险事件。在用电方面，注意家电要放在孩子接触不到的地方，同时插座要选用有儿童保护功能的，小朋友插不进去的，比如带有保护门的插座。

野浴

2016年7月15日，沈阳刚刚参加完高考的小王与同学约在浑河边野餐，其间，小王不顾同学劝阻执意下河野浴，最终不幸命丧浑河，他的生命永远停留在即将走入大学校园的那个18岁的夏天。

提醒：心理专家周永梅说，近年来，随着浑河的治理规划，水质提升，越来越多的人在浑河野浴，仅去年夏天，浑河流域共有9人因野浴丧命。今年，政府部门或学校颁布文件禁止未成年人或者学生在野外河流湖泊内游泳，后来对其简化为禁止野浴，每年暑假都会听到类似的悲剧发生。所以暑假孩子们的安全尤其值得家长们注意。

小区里的宠物

天气变热，人的情绪开始烦躁，动物们的情绪也开始烦躁。根据辽宁省传染病医院提供的数据，每年6-9月，接种狂犬病疫苗的市民比其他季度多六成。每年夏季，人们身体暴露部分增多，加上动物易烦躁冲动，伤人几率增加。

提醒：沈阳市第六人民医院感染门诊主任医师宋晓丹说，被猫狗等动物咬伤、抓伤后，要及时到医院狂犬病暴露处置门诊就诊。目前，沈阳市各区县市（新民、法库除外）均设立24小时狂犬病暴露预防处置门诊，可随时为犬伤暴露者提供免疫服务。家长平时要注意提醒孩子不要与宠物近距离接触，避免被动物咬伤、抓伤，如果不小心被咬伤，应及时到医院注射狂犬疫苗。

中暑、食品安全、上网

教育专家裴瑾莹老师说，暑假期间孩子要适当运动，在运动方面，可多参加户外活动，但是要注意防晒，避免中暑。另外户外安全预防措施要做好，比如交通意外、溺水等等。

心理专家周永梅说，家长在暑期一定要严格控制孩子的上网时间，每年假期由于父母忽视对孩子上网时间的管理，孩子沉浸于网络的现象非常严重。