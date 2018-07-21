书博会为广东带来书香盛宴

7月19日至22日，以“新时代 新阅读”为年度主题的第二十八届全国图书交易博览会（简称“书博会”），将依托1个主会场、5个分会场以及多处专项活动点，展销图书100余万册，精心组织策划各类阅读文化活动427项，内容丰富，形式多样，在深圳全市范围内营建高质量、高品位的文化生活。

7月19日至22日，以“新时代 新阅读”为年度主题的第二十八届全国图书交易博览会（简称“书博会”），将依托1个主会场、5个分会场以及多处专项活动点，展销图书100余万册，精心组织策划各类阅读文化活动427项，内容丰富，形式多样，在深圳全市范围内营建高质量、高品位的文化生活。本届书博会不设门票，而是通过免费发放的入场券真正实现市民读者的“零门槛”入场！

其中，77项重点活动遍布主分会场及专项活动点，包括“读者大会”“十大读书人物”“红沙发访谈”等反响良好的书博会经典品牌活动，“华文领读者大奖”“劳动者文学论坛”等深圳特色阅读活动，以及《梁家河》《故宫的古物之美》《壹棉壹世界：7000年的棉与人》等好书佳作分享会。此外还有曹文轩、杨红樱、沈石溪、康震、刘心武、唐浩明、王鲁湘、蔡澜、安意如等150余位名家学者开展互动交流活动，为读者创造直接对话、激荡思想的机会。

名家云集读者大会

19日下午，第十一届读者大会在书博会上举行。曹文轩、康震、欧阳应霁、路内、韩战钢等名家亲临现场，以主题演讲等形式与现场近千名观众分享个人写作、阅读体验。原国家新闻出版广电总局印刷发行司副司长董伊薇，广东省新闻出版广电局党组副书记、副局长钱永红，中国出版集团公司党组书记王涛出席读者大会并致辞。

名家云集、备受期待的读者大会是历届书博会的重要活动之一，是出版社与读者的纽带，为读者与作者之间架起了沟通与交流的桥梁。

细心的读者会发现，本届读者大会上出席的名家中，既有熟面孔，如北京大学中文系教授、国际安徒生奖获得者曹文轩，也有鲜在书博会上露面的神秘嘉宾，如北京师范大学系统科学学院副院长韩战钢，作家路内，香港作家、漫画家欧阳应霁，北京师范大学文学院教授、博士生导师康震等作家、学者。

本届读者大会上，韩战钢以“人工智能与阅读”为题作演讲，与读者分享了人工智能如何赋能数字阅读，让内容和阅读方式更加个性化、智能化；欧阳应霁以“我读我写——理想生活整理术”为题，分享了自己在设计、美食、旅行等方面的生活和写作经历；青年作家路内在人民文学出版社出版的《慈悲》《十七岁的轻骑车》等多部作品深受读者欢迎，他现场以“我所写过的这个时代”为题的演讲里，分享了这些作品的创作体会；康震以“中国古典诗词的魅力”为题，带领现场读者感受中国传统文化的魅力；曹文轩以“走向世界的中国儿童文学”为题，分享了中国儿童文学发展现状，以及他获国际安徒生奖之后的创作。

粤版书作者领衔首场“红沙发访谈”

“红沙发访谈”是伴随书博会发展的一个重要品牌活动，每年均邀请系列有影响力的图书作者进行访谈。为本届“红沙发访谈”打头阵的就是东道主之一——南方出版传媒股份有限公司、花城出版社的作者鲁引弓等人。

继《小别离》《小舍得》获得广泛好评之后，作家、资深媒体人鲁引弓携“中国教育四重奏”丛书（《小舍得》《小痛爱》《小欢喜》《小别离》）做客2018“红沙发”系列访谈，与《教师周刊》主编吴志翔、中学教师兼作家俞莉一道，探讨教育与孩子的幸福之间的关系。

鲁引弓此番推出的教育话题小说系列，聚焦幼升小、小升初、中考留学、高考，以及爱的教育，全景式再现中国目前的教育现状，暖心励志，堪称现实主义题材佳作。该系列小说所呈现的有温度的故事，有助于每个家庭关注孩子的幸福成长，着手缔造融洽的亲子关系，进而促成社会的和谐美好。四部小说已拍或正在筹拍为影视作品，一经推出将产生更为广泛的社会影响力。

访谈中，鲁引弓讲述了自己写这套书的缘起，提出了关于幸福的现在与未来时态问题，强调家庭氛围对于孩子未来幸福的意义。吴志翔老师分享一些名校（包括著名民办学校）校长的育人观念，认为教育孩子更是家长的自我教育、自我修行，其新书《你是孩子的起跑线，也是孩子的天花板》，便针对“中国教育四重奏”各小说的教育情节，作进一步的延伸思考与阐释。俞莉老师则结合自己从教20多年的经历，和作为母亲的身份角色，对教育问题发表了看法。

在21日书博会的“中国教育四重奏”深圳论坛上，教育专家、学者也将结合两会热点、教育部最新的改革举措，逐一谈论对当下中国教育的思考，并发表《致中小学生家长的一封信》，倡导大家用正确的方式去爱孩子，让孩子进入真正有效和有意义的学习，获得一种“到底不懈之力，愈远愈大之才”。

区域联动，交流合作推进大湾区共建

本届书博会是粤港澳大湾区战略提出后首次落地大湾区的一届盛会，对加强大湾区联动、推进内地与港澳的互利合作有着积极意义。恰逢香港书展同期举办，本届书博会积极推动展会联动，扩大在香港的宣传推广力度，开设深港穿梭巴士，鼓励两地市民读者相互借鉴、增进交流。本届书博会主动走进周边城市，在澳门进行推广宣传，并依托东莞、珠海、惠州图书馆、书城书吧向市民读者免费发放入场券共计6万张，邀请周边读者共享阅读魅力。

书博会在议程设置上充分融入大湾区概念，策划举办“粤港澳大湾区规划和全球定位主题演讲”“首届大湾区劳动者文学发展高峰论坛”等互动交流活动，为推动大湾区经济文化交流、促进区域共建创造合作基础，力争办成一届整个粤港澳大湾区共享的书香盛会、阅读盛会。