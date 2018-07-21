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东莞理工学院 产教融合共育人才

2018-07-21 08:55 来源：中国教育报 焦以璇
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　　“西门子自动化学院是西门子第一次与国内公办高校共建育人平台，网络安全产业学院是360公司联合学校打造的全国第一个网络空间安全产业学院，粤台产业科技学院是广东省第一个整合两岸办学资源的办学项目……”近日，东莞理工学院校长李琳告诉记者，通过与龙头企业“联姻”，学校从2011年以来着力建设9个集人才培养、技术研发与社会服务于一体的特色产业学院，培养适应现代产业发展需求的应用型创新人才。

　　东莞以制造业发达著称，如何对接东莞支柱产业和新兴产业，为东莞实现转型升级和创新驱动提供人力支撑，成为摆在学校面前的一个重要课题。

　　东莞理工学院立足自身工科优势学科专业，实施校企、校政企、校校所和校校企等四种共建模式创建9个特色产业学院，促进了办学主体多元化、治理结构现代化、运行机制市场化和功能定位综合化。“特色产业学院的创建，开辟了区域特色创新要素参与高等工程教育改革的新路径，改变了基于学科逻辑配置办学资源的传统组织建制，创立了基于产业需求逻辑的新型工程教育组织，全面促进了产教资源的深度整合。”李琳表示。

　　将特色产业学院作为依托，东莞理工学院创新产教协同育人新模式。以学校和长安镇政府合作共建长安先进制造学院为例，长安镇提供办学场地、基础设施、部分教学仪器设备，并每年支持750万元的办学经费。学生在“校园+工业园”的产业化环境中，引入企业实习实训导师，选择面向不同职业方向的实践模块，完成半年到一年的实践环节学习，毕业设计选题100%来自生产实际。据了解，先进制造学院同时每年为长安镇的3C产业和模具产业提供1000余人次的高端技术培训，为地方制造业升级转型提供持续的智力支持。

　　“本科生大量的实践教学环节依托产业园内的众多企业开展，来源于生产的真实项目训练，这帮助学生获得广泛的实践历练，同时有利于学生创新能力的培养，使学生毕业即能成为地方制造业发展急需的人才。”李琳说。

　　自2016年起，东莞理工学院摸准区域产业发展脉搏，设立专项行动经费，从中青年教师、科技人员中选拔科技产业创新服务小分队（专员），开展技术研发等科技创新服务。据统计，2016—2017年，学校累计派出37支科技产业创新服务小分队（专员），安排工作经费600万元，对接服务22个镇、1300多家企业，启动60多项科技研发合作，联合申报100余项发明专利。

编辑： 唐巧燕

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