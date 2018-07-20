高考投档现场，原来录取前要过这6关

近日，南方日报记者走进位于省教育考试院的高考投档现场，探秘高考投档流程，从第一现场了解今年投档录取新变化。从提交志愿到确认录取至少有6道关。走进高考投档现场，走廊两侧的房间分别是计划组、档案组、录检组等工作组的办公地点，超过百名工作人员正在紧张地开展录取工作。

你有没有好奇过，考生填报的志愿怎么录取，要经过哪些流程？

近日，南方日报记者走进位于省教育考试院的高考投档现场，探秘高考投档流程，从第一现场了解今年投档录取新变化。

从提交志愿到确认录取至少有6道关

走进高考投档现场，走廊两侧的房间分别是计划组、档案组、录检组等工作组的办公地点，超过百名工作人员正在紧张地开展录取工作。

现场工作组

在现场记者了解到，考生从提交志愿到确认被某院校录取，至少要经过6道关：

首先，计划组按投档原则确定投档批次、考生特征、专业类别等具体内容；

第二，档案组制定投档方案，并经多层审核通过；

第三，技术组通过计算机进行投档；

第四，相关院校进行阅档，招生计划数较多的高校还需要院系来阅档，通过院校纪检组审核后提交；

第五，录检组对院校阅档情况进行审核；

第六，纪检监察组在投档录取全过程进行监督，拟录取的专业安排是否合理，拟退档的是否遵守规则是监督重点。

“今年进一步规范了投档流程，层层审核把关，严格把好档案投放关口，确保招生录取工作公平公正。”省教育考试院副院长黄友文介绍。

这两天很多小伙伴在后台留言说，分数达到了，却没有收到投档录取信息。

记者也专门询问，黄友文表示，今年信息公开工作进一步创新，坚持每天16时更新当天12时前的投档录取信息，方便考生更及时查看。所以如果暂时没看到信息更新，可以在这两个时间点刷新查看哦！