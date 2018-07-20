本轮投档公办高校全满档

18日凌晨，省教育考试院公布本科院校普通文理类最低分数线（文科443，理科376）上投档情况，该轮投档共投出175037人，其中文科62811人，理科112226人。

18日凌晨，省教育考试院公布本科院校普通文理类最低分数线（文科443，理科376）上投档情况，该轮投档共投出175037人，其中文科62811人，理科112226人。

今年本科批次合并，广东财经大学、东莞理工学院、广东警官学院、广东金融学院等不少热门高校大部分的计划数已在上一轮优先投档中完成投档，本轮投档最低排位持续走高。

记者统计发现，本轮公办高校全部满档，并且投档线普遍较高。文科一半以上的高校最低排位较去年上升，意味着文科生读本科竞争越来越大；而理科最低排位有77%的高校较去年下降，最大幅度超过2万位，理科生读本科机会再次增多。

公办高校全部满档广金广警广技师广二师文理均居前列

省内往年的“热门”院校，今年热度不减，投档线基本接近高分优先投档线（文科550，理科500）。

记者统计发现，本轮投档文科投档线前五高校是：广东财经大学（548分，18073位）、广东警官学院（542分，21344位）、广东金融学院（541分，21965位）、广东技术师范学院（536分，24344位）和广东第二师范学院（533分，26181位），这些高校投档线都接近高分优先投档分。

理科中，排名前五的高校是：广东金融学院（494分，75699位）、广东警官学院（481分，88293位）、佛山科学技术学院（473分，95740位）、广东技术师范学院（473分，96192位）、广东第二师范学院（469分，99911位）。

总体来看，公办高校仍是考生的首选，去年还在原二本批次招生的深圳大学、广东财经大学、广州美术学院，今年理科计划数全部在高分优先投档阶段完成，可见其火爆程度。同时不少高校最低排位持续攀升，例如广东警官学院（文科提升932，理科提升8302）、广州航海学院（文科提升638，理科提升2161）等越来越受到高分考生的欢迎。

民办学校进步飞速北师珠、华软等校最低排位大幅提升

省教育考试院相关负责人表示，经过多年办学积累，相当部分民办院校和独立学院的办学水平和教学质量不断提升，毕业生的就业率明显提高，吸引了越来越多的考生填报，大部分高校投档分都比较高，有的远超本科最低投档线。

将最低排位与去年数据比较发现，广东民办独立院校最低排位大幅提升，整体进步快。

在文科中，广州大学华软软件学院、华南农业大学珠江学院、东莞理工学院城市学院3所高校最低排名进步幅度最大，分别为8270、8088和7554。

在理科中，除广东警官学院等进步快速的公办高校外，北京师范大学珠海分校、广东技术师范学院天河学院、广州大学华软软件学院的最低排位分别进步7842、6448、1754位。

广州大学松田学院招生负责人表示，尽管该校今年比往年大幅增加了招生计划，但高分段考生人数与往年相比仍大幅度增加，高于分数线29分完成投档。广州商学院招生负责人说，该校近5年来招生规模成倍增加，但文科录取分数连续5年攀升，越来越多高分考生填报。

在广外南国商学院，文科投档超出最低分数线47分；理科投档超出最低分数线33分，更有超过高分考生优先投档线4分的理科考生，第一志愿填报了该校西班牙语专业。

为“补短板”打下基础地方高校吸引力持续上升

早在2013年，省教育厅决定将原本在二本招生的广工、广州医、广大、深大四所高校的52个专业提至一本招生。短短5年，今年本科合并后，这些高校早在高分优先投档中全部满档，凭借广东高水平大学、高水平理工科大学建设提升了自身实力，吸引越来越多高分考生。

这是广东高校大发展的一个生动缩影。在此轮投档中，记者分析发现，不少地方高校招生实力不断提升，为下一阶段地方高校“补短板”“强特色”打下良好基础。

例如东莞理工学院理科在东莞市外招生，1192个计划数在高分优先投档阶段就早早投档完成，本轮投档43人，投档分直逼高分线，最低排位比去年提升6191位；而东莞市内招生最低排位比去年提高13051位为今年高校之最。

在文科投档中，电子科技大学中山学院最低排位比去年上升5658位，韶关学院上升1407位，岭南师范学院上升1380位、广东石油化工学院上升1201位，都取得明显进步。