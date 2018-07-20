穗今年中考普高录取率达63.94%

18日，记者从广州市招考办获悉，今年广州普通高中录取工作已结束。全市普通高中学校共有招生计划53868个，共录取52919人，计划完成率为98.24%，较去年提高3.27个百分点。按今年填报普通高中志愿的考生82758人计算，普通高中的录取率为63.94%。7月21日—22日将进行中等职业类学校录取。

18日，记者从广州市招考办获悉，今年广州普通高中录取工作已结束。全市普通高中学校共有招生计划53868个，共录取52919人，计划完成率为98.24%，较去年提高3.27个百分点。按今年填报普通高中志愿的考生82758人计算，普通高中的录取率为63.94%。7月21日—22日将进行中等职业类学校录取。

“指标到校”计划共录取6489人

今年广州全市53868个普通高中学校招生计划中，公办学校招生计划48583个，录取48005人，计划完成率为98.8%；民办学校招生计划5285个，录取4914人，计划完成率为92.98%。

广州市招考办相关负责人表示，今年广州市示范性普通高中首次纳入提前批招生，“双示范”协同推进教育优质均衡发展。国家级示范性普通高中生源质量保持稳定，共录得686分以上考生9103人，占686分以上考生总人数的84.08%。广州市示范性普通高中同样收获良好生源，成绩更上台阶。

此外，“指标到校”计划共录取6489人，持续推动优质教育资源普惠发展。民办高中录取人数进一步增加，保持健康发展。今年体育、艺术特长生共有招生计划1874个，共录取911人，涵盖了足球、篮球、游泳等体育项目和声乐、舞蹈、美术等艺术项目，为体育和艺术人才储备了后备力量。

中职学校7月31日前报到注册

普高录取结束，近四成考生落榜。不过，“中职生也可以考本科”的消息让不少普高落榜考生重燃信心。

广州市招考办提醒考生，7月21日—22日将进行中等职业类学校录取。考生须及时登录中考服务平台的个人信箱查看和打印录取通知书，并按录取学校通知的时间在7月31日前到校报到注册。