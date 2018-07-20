南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>国内教育新闻

高职：提高专业建设水平仍是最大挑战

2018-07-20 08:47 来源：光明日报 李玉兰 练玉春
字号减小 字号增大

　　《2018中国高等职业教育质量年度报告》（以下简称《报告》）15日发布，《报告》成为社会了解高等职业教育的重要窗口。

　　通过《报告》中高职院校对社会及当地经济发展的“服务贡献”综合评价可见，一边走出去，瞄准服务中国企业，一边扎下根，服务当地经济发展，高职院校在经历了迅速成为中国高等教育“半壁江山”的喧哗后沉淀下来，进一步找准了自己的发展方向，开始于细微处寻求大突破。

　　1.农职人才培养与乡村振兴形成良性循环

　　广西经贸职业技术学院探索农旅特色电子商务人才培养体系，帮助学生开设网点327家，策划农旅电商路线76条，举办“农旅土货体验秀”等活动，帮助农户及企业销售广西特产50余万斤，带动了贫困地区的产业发展。

　　江苏城乡建设职业学院入驻常州市殷村“职教小镇”，开展基于PPP模式的特色小镇建设研究等相关项目。“职教小镇”于2017年5月入选江苏省首批25个特色小镇创建名单，成为该省唯一以职业教育为特色的小镇。

　　《报告》显示，2017年，250余所高职院校的近千个涉农专业培养了4万名技术技能人才。

　　“投入乡村振兴成为高职服务新热点，同时支农技术为乡村发展注入新动能。”全国高职高专校长联席会主席董刚说，“对接现代农业产业链，面向农民开展职业培训、农业技术服务、农业生产经营培训成为高职服务发展新热点。”高职教育为农村电商、休闲农业、绿色食品、生态农业等现代农业注入新要素，农业类高职院校技术研发和推广具有明显优势。

　　《报告》显示，七成农业类院校横向与纵向服务到款额在100万元以上，江苏农林职业技术学院等5所院校达到1000万元以上，黑龙江林业职业技术学院的“宏大”黑木耳菌种选育及推广栽培项目，为黑龙江林区和农村创造产值40多亿元。同时，从全国高职院校总体来看，尽管横向技术服务、纵向科研服务和非学历培训等到款额均有所增长，但是仍有超过三成的院校研发服务到款额不足10万元，近四成院校非学历培训到款额不足50万元。

　　新疆农业职业技术学院副院长王海波说：“不同区域职业院校之间有差距。但是，高职院校都在不同的地域做出共同努力，推动当地经济社会发展。尤其是在乡村振兴过程中，涉农的职业技术学院做得时间长、做得很扎实，也做出了实际的效果。”

　　2.基于本土实践的高质量发展理念和体系正在形成

　　江苏农牧职业技术学院连续三年进入服务贡献榜50强，今年教学资源和国际影响力50强也榜上有名。

　　“对于这几个榜单排名，作为院校不能太在意名次和你进入与否，而是将所涉及的20多项指标所代表的教育教学标准和方向落实在院校持续发展中，自然会久久见功。”江苏农牧职业技术学院院长何正东说。

　　正如何正东所说，《报告》也在一定程度上引导了高职教育强化内涵建设。

　　《报告》显示，2017年高职毕业生半年后就业率为92.1%，从2013届到2017届，高职毕业生的就业现状满意度提升了11个百分点。《报告》分析，学校提供的求职服务对毕业生就业现状满意度影响最大。

　　2017年，高职院校留学生人数约11500人，比上年增长65.2%。同时专任教师在境外组织担任职务人数达到876人，分布在177所高校。

　　宁波职业技术学院院长张慧波说：“高职院校正迎来走向国际大舞台的机会，切忌为了走出去而走出去，国际化不是单纯地追求数字。而是要在走出去的过程中，把中国的职业教育教学标准推向国际，为中国企业在走出去的过程中提供人才支撑。”

　　学生发展、教育教学、国际合作、服务贡献……面对新一轮产业变革，高职基于本土实践的高质量发展理念和体系正在形成。

　　3.多措施提升高职院校办学质量

　　内蒙古乌兰察布职业学院是乌兰察布市唯一的高职院校，承担了该地多项政府转移培训，开展农业技术、建筑业继续教育、会计制度、汽车维修等多种培训。

　　全国类似乌兰察布职业学院的情况并不鲜见，一批高职院校作为当地唯一的高校，发挥着政府智库、技术积累中心、文化传承载体等重要功能，因其不可替代性正在成为地级市新时代发展的新地标。在财政投入较低、支持力度较弱的情况下，中西部地区高职院校依然表现出较强的服务贡献能力。

　　“高职院校在服务过程中提升了面向应用的科研能力。不再以师资博士数量，而以实际的应用科研技术转化来衡量，这直接提升了学校办学质量，有利于培养学生能力。”黄河水利职业技术学院院长祝玉华说。

　　2017年，全国82万中西部地区院校毕业生留在当地就业，成为当地社会经济发展最具活力的血液。不过，内涵式发展的细微要求，也进一步凸显了高职教育目前面临的挑战。

　　《报告》主编、上海教科院原院长马树超说：“高职院校能及时响应产业发展，开发的新专业数量多、速度快，但是培养跟不上职业岗位技术技能发展要求，教学跟不上产业发展要求，对传统专业的改造和融合跟不上新型技能人才培养的发展要求，因此亟须提高专业建设水平。”

　　“高职区域发展不平衡现象突出，省办院校财政投入能够有保证，而地级市属、行业企业属的院校经费投入经常难以保障。”马树超说，“财政部教育部要求各地公办高职院校年生均财政拨款水平不低于12000元，事实上，38%的地市属公办高职生均财政拨款未达到这一标准，行业企业属的公办高职院校未达标比例达到67%。”

编辑： 柯丹洁

相关新闻

返回南方网首页 国内教育新闻

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第284期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235