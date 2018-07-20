高职：提高专业建设水平仍是最大挑战

《2018中国高等职业教育质量年度报告》（以下简称《报告》）15日发布，《报告》成为社会了解高等职业教育的重要窗口。

《2018中国高等职业教育质量年度报告》（以下简称《报告》）15日发布，《报告》成为社会了解高等职业教育的重要窗口。

通过《报告》中高职院校对社会及当地经济发展的“服务贡献”综合评价可见，一边走出去，瞄准服务中国企业，一边扎下根，服务当地经济发展，高职院校在经历了迅速成为中国高等教育“半壁江山”的喧哗后沉淀下来，进一步找准了自己的发展方向，开始于细微处寻求大突破。

1.农职人才培养与乡村振兴形成良性循环

广西经贸职业技术学院探索农旅特色电子商务人才培养体系，帮助学生开设网点327家，策划农旅电商路线76条，举办“农旅土货体验秀”等活动，帮助农户及企业销售广西特产50余万斤，带动了贫困地区的产业发展。

江苏城乡建设职业学院入驻常州市殷村“职教小镇”，开展基于PPP模式的特色小镇建设研究等相关项目。“职教小镇”于2017年5月入选江苏省首批25个特色小镇创建名单，成为该省唯一以职业教育为特色的小镇。

《报告》显示，2017年，250余所高职院校的近千个涉农专业培养了4万名技术技能人才。

“投入乡村振兴成为高职服务新热点，同时支农技术为乡村发展注入新动能。”全国高职高专校长联席会主席董刚说，“对接现代农业产业链，面向农民开展职业培训、农业技术服务、农业生产经营培训成为高职服务发展新热点。”高职教育为农村电商、休闲农业、绿色食品、生态农业等现代农业注入新要素，农业类高职院校技术研发和推广具有明显优势。

《报告》显示，七成农业类院校横向与纵向服务到款额在100万元以上，江苏农林职业技术学院等5所院校达到1000万元以上，黑龙江林业职业技术学院的“宏大”黑木耳菌种选育及推广栽培项目，为黑龙江林区和农村创造产值40多亿元。同时，从全国高职院校总体来看，尽管横向技术服务、纵向科研服务和非学历培训等到款额均有所增长，但是仍有超过三成的院校研发服务到款额不足10万元，近四成院校非学历培训到款额不足50万元。

新疆农业职业技术学院副院长王海波说：“不同区域职业院校之间有差距。但是，高职院校都在不同的地域做出共同努力，推动当地经济社会发展。尤其是在乡村振兴过程中，涉农的职业技术学院做得时间长、做得很扎实，也做出了实际的效果。”

2.基于本土实践的高质量发展理念和体系正在形成

江苏农牧职业技术学院连续三年进入服务贡献榜50强，今年教学资源和国际影响力50强也榜上有名。

“对于这几个榜单排名，作为院校不能太在意名次和你进入与否，而是将所涉及的20多项指标所代表的教育教学标准和方向落实在院校持续发展中，自然会久久见功。”江苏农牧职业技术学院院长何正东说。

正如何正东所说，《报告》也在一定程度上引导了高职教育强化内涵建设。

《报告》显示，2017年高职毕业生半年后就业率为92.1%，从2013届到2017届，高职毕业生的就业现状满意度提升了11个百分点。《报告》分析，学校提供的求职服务对毕业生就业现状满意度影响最大。

2017年，高职院校留学生人数约11500人，比上年增长65.2%。同时专任教师在境外组织担任职务人数达到876人，分布在177所高校。

宁波职业技术学院院长张慧波说：“高职院校正迎来走向国际大舞台的机会，切忌为了走出去而走出去，国际化不是单纯地追求数字。而是要在走出去的过程中，把中国的职业教育教学标准推向国际，为中国企业在走出去的过程中提供人才支撑。”

学生发展、教育教学、国际合作、服务贡献……面对新一轮产业变革，高职基于本土实践的高质量发展理念和体系正在形成。

3.多措施提升高职院校办学质量

内蒙古乌兰察布职业学院是乌兰察布市唯一的高职院校，承担了该地多项政府转移培训，开展农业技术、建筑业继续教育、会计制度、汽车维修等多种培训。

全国类似乌兰察布职业学院的情况并不鲜见，一批高职院校作为当地唯一的高校，发挥着政府智库、技术积累中心、文化传承载体等重要功能，因其不可替代性正在成为地级市新时代发展的新地标。在财政投入较低、支持力度较弱的情况下，中西部地区高职院校依然表现出较强的服务贡献能力。

“高职院校在服务过程中提升了面向应用的科研能力。不再以师资博士数量，而以实际的应用科研技术转化来衡量，这直接提升了学校办学质量，有利于培养学生能力。”黄河水利职业技术学院院长祝玉华说。

2017年，全国82万中西部地区院校毕业生留在当地就业，成为当地社会经济发展最具活力的血液。不过，内涵式发展的细微要求，也进一步凸显了高职教育目前面临的挑战。

《报告》主编、上海教科院原院长马树超说：“高职院校能及时响应产业发展，开发的新专业数量多、速度快，但是培养跟不上职业岗位技术技能发展要求，教学跟不上产业发展要求，对传统专业的改造和融合跟不上新型技能人才培养的发展要求，因此亟须提高专业建设水平。”

“高职区域发展不平衡现象突出，省办院校财政投入能够有保证，而地级市属、行业企业属的院校经费投入经常难以保障。”马树超说，“财政部教育部要求各地公办高职院校年生均财政拨款水平不低于12000元，事实上，38%的地市属公办高职生均财政拨款未达到这一标准，行业企业属的公办高职院校未达标比例达到67%。”