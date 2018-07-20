探秘高考投档流程，今年本科投档预计超29万人

7月18日下午，南方日报记者走进位于省教育考试院的高考投档现场，探秘高考投档流程，了解今年投档录取新变化。

7月18日下午，南方日报记者走进位于省教育考试院的高考投档现场，探秘高考投档流程，了解今年投档录取新变化。

走廊两侧的房间分别是计划组、档案组、录检组等工作组的办公地点，超过百名工作人员正在紧张地开展录取工作。记者了解到，考生从提交志愿到确认被某院校录取，至少要经过6道关：

首先，计划组按投档原则确定投档批次、考生特征、专业类别等具体内容；第二，档案组制定投档方案，并经多层审核通过；第三，技术组通过计算机进行投档；第四，相关院校进行阅档，招生计划数较多的高校还需要院系来阅档，通过院校纪检组审核后提交；第五，录检组对院校阅档情况进行审核；第六，纪检监察组对投档录取全过程进行监督，拟录取的专业安排是否合理，拟退档的是否遵守规则是监督重点。

“今年进一步规范了投档流程，层层审核把关，严格把好档案投放关口，确保招生录取工作公平公正。”省教育考试院副院长黄友文介绍，今年信息公开工作进一步创新，坚持每天16时更新当天12时前的投档录取信息，方便考生更及时查看。

据介绍，今年本科投档预计超过29万人。高分投档线上的高校数量达381所，较去年的一本批次院校增加了179所；高分投档线上的考生录取78912人，录取率达99.42%，比去年一本批次院校录取考生增加1.5万多人，录取率增加1.07个百分点；退档率大大降低，仅为0.58%，远低于去年一本批次1.65%的退档率。