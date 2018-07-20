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教育部开通2018年高校学生资助热线电话

2018-07-20 08:46 来源：南方网
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　　高考结束了，同学们陆续收到高校录取通知书，家庭经济困难学生别发愁。在高等教育阶段，有多种资助方式，确保家庭经济困难学生入学“三不愁”，即：入学前不用愁、入学时不用愁、入学后不用愁。

　　7月23日至9月12日，教育部将开通2018年高校学生资助热线电话，有啥不懂的可以打电话咨询！

　　教育部2018年高校学生资助热线电话010-66097980、010-66096590，将于7月23日至9月12日每天8:00-20:00开通，这是教育部连续第14年开通高校学生资助热线电话。

　　教育部开通热线电话期间，各省（自治区、直辖市、计划单列市）、新疆生产建设兵团、各中央部属高校和部分地方高校也同时开通热线电话，受理学生咨询和求助，实实在在为他们解决困难。如有问题，可先拨打就读学校热线电话；如得不到有效解决，可拨打相关省（区、市）或教育部热线电话。办理国家开发银行生源地信用助学贷款如有疑问，可拨打国家开发银行热线95593咨询。

　　教育部高校学生资助热线电话关闭后，学生仍可继续通过学校的资助部门咨询政策和反映问题，也可拨打教育部常年开设的统一监督举报电话010-66092315、010-66093315。高校入学新生和家长还可在全国学生资助管理中心官网（网址http://www.xszz.cee.edu.cn/）和中国学生资助微信公众号（微信号：jybzzzx）查询国家学生资助政策及相关规定，反映相关问题。

　　链接

　　“不让一个学生因家庭经济困难而失学”是党和政府的庄严承诺。为兑现这一承诺，国家建立了覆盖各教育阶段、各级各类学校、所有家庭经济困难学生的资助政策体系。在高等教育阶段，国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、新生入学资助、勤工助学、学费减免、补偿代偿、“绿色通道”等多种资助方式并举，确保高校家庭经济困难学生入学“三不愁”，即：入学前不用愁、入学时不用愁、入学后不用愁。

　　为帮助广大学生和家长及时准确了解国家资助政策，申请获得相应资助，教育部自2005年起，每年暑期均开通热线电话，通过点对点沟通，为家庭经济困难学生答疑解惑、排忧解难。

 

（来源：微言教育）

编辑： 柯丹洁

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