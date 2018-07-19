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暑期里最重要一课，你和孩子上了没

2018-07-19 08:57 来源：钱江晚报 阮飞霞
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　　眼下正值暑假，满满的排课表、叠加的培训班和无数的作业，成为学生假期必备的三大件。

　　这么多的功课，这么紧的安排，却有一门很重要的课程被严重忽略了，那就是亲情课。

　　学正小学徐老师建议，假期，是以家庭为中心进行交流、活动的最好时机，补补亲情这一课，有利于增进家庭成员之间的理解和沟通，增强家庭凝聚力和向心力，使家庭氛围更为和谐、融洽。

　　那么，亲情课怎么补呢?徐老师教了几招，大家不妨试试。

　　让孩子策划一场家庭“嘉年华”，怎么有趣怎么来

　　“工作太忙了，仔细想想，很久没陪孩子玩儿了？”在某国有企业上班的黄先生说。黄先生的儿子上小学五年级，最近半年，黄先生一直忙于工作，孩子一直由妻子带着。好不容易到了暑期，黄先生觉得自己应该请个年假，好好陪陪儿子。

　　对于黄先生的情况，徐老师建议他们可以策划一场家庭活动，怎么有趣怎么来。

　　“不是聚餐看电影，不是游乐场里的等候，不是把孩子扔给电子产品，而是真正参与到孩子玩耍的过程中。”徐老师说。随着孩子的长大，父母的“童心”也渐渐被抛弃。于是，陪伴变得稀缺，或者毫无质量可言。

　　徐老师建议黄先生：在假期，在周末，可以策划一次家庭“嘉年华”。

　　比如全家健身户外活动，像爬山、追逐、定向越野……让全家人找到凝聚力、重新认识彼此。有趣的室内活动，可以是密室逃脱、桌游、棋类博弈、球类竞赛……让大家在智力比拼中获得乐趣和力量，在亲子互动中变得更为亲密和相互欣赏。“这样的家庭活动最好由孩子来策划，从活动主题、时间安排，到出行方式、路线选择，放手让孩子做主，相信孩子会给大家一个惊喜。”徐老师说。

　　组织一趟家庭旅游，留下共同记忆

　　漫长的两个月，不能总让孩子在培训班度过，也不要买各类试卷“逼”孩子去完成。

　　读万卷书，也要行万里路。

　　徐老师建议，在假期里，也可以组织一次家庭旅游，换一个环境，换一种生活方式，让紧张的节奏慢下来，让生活的压力缓下来，让家庭的欢笑与温馨在玩乐里自然流淌。

　　或许这场经历，会让你找到家庭中独特的DNA。当你想找一个山清水秀、空气清新的地方度假，却没想到来到一个蚊虫众多、污水横流的“世外桃源”；跋山涉水不远万里到遥远的陌生国度猎奇，却不想买回一堆“中国制造”；披星戴月驱车上千里“自驾游”，却由于导航失灵迷失在茫茫戈壁滩上……这些旅行中的尴尬和困难，以及解决这些问题过程中的勇气和智慧，甚至家庭成员中彼此的争吵和帮助，都能帮助你们共同成长。

　　进行一次高质量谈话，从追溯家族印记开始

　　黄先生的困惑，可能很多家长都有。甚至因为忙碌，家长可能与孩子交流的内容总在学习、考试、作业上打转，话题越来越窄，话语越来越少，而处于青春期的青少年，其实是很需要来自家庭的深度交流。

　　如果家长不知道说什么，可以趁着假期进行一场高质量的谈话，畅谈家事、聊聊家史。

　　徐老师做了十多年的班主任，结合经历，他说：“孩子一般不知道，爷爷奶奶或者叔叔伯伯曾经有过怎样的经历。那些与时代紧密结合的人生履历，那些沉淀着家族精神的成长轨迹，那些或传奇或平淡的故事，总是需要有人听、有人传的。”

　　“从追溯家族印记开始，孩子可以了解父辈祖辈的艰辛，理解中国时代环境的巨大变革。父母可以和孩子一起手绘族谱和家族树，也可把家族迁徙过程制成家族地图。只有了解家族传统，才能传承家规家训；只有立足家族历史，才能自我规划未来。”徐老师说，在这个过程中，父母和孩子可进行一次敞开心扉的谈话，这样的亲子交流既有融洽的氛围，又有前期的铺垫，还有价值观的渗透，可以促进孩子懂得换位思考，自我规划发展之路。

　　安排一次家庭大扫除，为美美的家一起出力

　　暑期要是觉得外面太热，想呆在家里，不妨让孩子一起参与做家务，比如让孩子一起来大清理，或跟着妈妈一起做菜。当孩子做成功一件事，或者做得比上一次好的时候，给予赞美和奖励，可以让孩子获得成就感和自信心。

　　徐老师说，只有所有家庭成员都为家庭的经营出过力，才会更珍惜彼此、更团结你我。在这种相互配合的劳动体验中，孩子能切实感受到家庭的温暖爱意。

编辑： 柯丹洁

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