让“毕业季”多些仪式感

又是一年“毕业季”，微信朋友圈里写满了离别。毕业生们重游草木人文、合影纪念，仿佛要把青春定格；有的也呼朋引伴忘情相聚，甚或是以一场酩酊大醉来释放心中的离别情绪和诸多复杂感受。

又是一年“毕业季”，微信朋友圈里写满了离别。毕业生们重游草木人文、合影纪念，仿佛要把青春定格；有的也呼朋引伴忘情相聚，甚或是以一场酩酊大醉来释放心中的离别情绪和诸多复杂感受。

怎样面对离别，是人生的必修课。人的一生，总在不停地离别。大学毕业，告别学生时代和同窗好友，算是某种意义上的告别青春，离别的时刻，难免会不舍和感怀。大家一起小酌小饮，一起回忆过往、憧憬未来，能疏导和放松身心、增进情谊，不失为一种释放告别情绪的合理方式。

但也要注意节制，最近就有报道，有高校毕业生因熬夜醉饮进了医院。过分沉湎在离别的悲伤里，不是明智之举，也毫无必要，你所感受到的悲伤，也许已经被商家通过营销悄然放大了。

毕业的底色不应该是明快的吗？大家一起告别校园，走上不同的工作岗位，在丰富多彩的社会实践中追求自己的梦想。从这个意义上讲，毕业意味着更广阔人生的开启。大家道一声珍重，开始各自的人生征程，并相期于千山万水之后的重逢。这本是人生的经典时刻，切不可过得潦草而无趣。

还是要多一些仪式感。暂时把将要面对社会的焦虑放一放，与同窗一起聊聊人生规划或者去图书馆读几天书，去做一次意义不同的公益……与日日大醉相比，这样的活动也许更能成为若干年后的美好记忆。想一想，10年之后，重新回望这大学校园里最后的时光，你希望看到一个怎样的自己？

南风轻送，骊歌响起。当年轻的你背起远走的行囊，里面装满的是什么？毕业季，最应该做的事情大概是清点四年鏖战的“战利品”，有没有愿意一生去坚持的信念？有没有想要用一生去追求的目标？有没有值得一生去守护的友情？

有这些打底，还怕什么俗世浪涛、红尘滚滚，请张开双臂，迎接自己的远大前程吧。