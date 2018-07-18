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广东高考本科全部投档啦！投档率理科98.7%，文科99.9%

2018-07-18 09:07 来源：南方日报 吴少敏
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　　17日下午，省招生办对本科院校普通文理类最低分数线上考生进行投档，共投出175037人，其中文科62811人，理科112226人。省教育考试院有关负责人表示，今年本科批次整体投档率（含高分优先投档线）理科为98.7%、文科为99.9%，远高于去年。

　　文科缺档仅剩不足20所高校

　　从投档情况看，今年缺档院校数量和招生计划缺额均大幅减少。

　　除个别学校的地方专项计划、中外合作办学专业以及民办院校和独立学院存在少量缺额外，其他都一次性满档。文科缺档仅剩不足20所高校，缺额计划主要集中在广东海洋大学（地方专项计划）、广州商学院（中外合作办学专业）、广州医科大学（地方专项计划）、南方医科大学（地方专项计划）、哈尔滨华德学院等5所高校。理科缺档高校也仅为20所，缺额计划主要集中在广东理工学院、广东海洋大学寸金学院、广东海洋大学（地方专项计划）、广州商学院（中外合作办学专业）、哈尔滨华德学院、哈尔滨远东理工学院、佛山科学技术学院（地方专项计划）等7所高校。文、理科投档缺额的高校数量和计划比往年大幅度减少。

　　省教育考试院有关负责人表示， 今年大部分省内外院校生源充足，基本上都一次性满档，缺档院校数量较去年大幅下降，多数考生都能投到志愿意向的高校，反映了我省实行本科批次合并等一系列改革后，考生填报志愿更加合理，考生升学的机会进一步增加，考生志愿满足率和满意度进一步提高。

编辑： 柯丹洁

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