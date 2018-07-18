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放高校“鸽子”的失信考生将受惩戒

2018-07-18 08:41 来源：工人日报 余嘉熙
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　　高招好不容易录取上了不想去上？放高校“鸽子”不用担心后果？今年起，河南省就要针对这种不诚信现象做出严惩了：凡是录取后不入学的高考考生，再次参加高考将被限制填报志愿学校数量。

　　数据显示，近年来，河南省本科录取不报到考生人数逐年增加，不仅造成招生名额浪费，也影响了一些高校对河南省招生计划的投放。

　　作为全国高考考生竞争最激烈的省份之一，河南今年首次明确了对违背志愿失信行为的惩戒措施，对于在2018年普通高招录取中不履行志愿约定的失信考生，明年高考志愿填报数量将受限制。

　　“咱们河南人口多，考生本来就竞争激烈，上个好大学更是不容易。录取上了不去上，既浪费招生名额，又对个人发展不利，这不是损人不利己吗？”河南平顶山市的市民樊胜利说。

　　但是，每年河南省都会出现相当数量的复读生，其中不少学生和家长并不完全赞同这个观点。

　　“其实，排名靠后的志愿一般是为了垫底，这些学校可能并不符合自己的意愿，仅仅是保障分数能‘平安落地’的‘降落伞’，对自己来说，也是一种心理安慰。”历经一年复读生涯才考入郑州大学的何志全说，录取了不去报名，考生可能是有其他的新选择，或者是想经过复读，来年能够上一个更好的学校。

　　对此，河南省招办相关负责人表示，升学志愿本就是考生意愿的体现，也是考生对录取院校做出的具体承诺，录取时充分尊重考生志愿，严格按志愿投档，被录取后考生也应如期报到。如果按所报志愿录取后不报到，既浪费本省招生计划，又浪费高校的教育资源，影响了高校对河南省招生计划的投放，客观上占用了他人的升学机会，是一种典型的失信行为。

　　因此，河南省出台了严厉的惩戒措施：对于在高招录取中不履行志愿约定的失信考生，当批次录取电子档案停止运转；录取后不入学实际就读等造成招生计划浪费的，2019年报名参加高考将限制其填报志愿的学校数量，在实行平行志愿的各批次，仅允许其填报志愿的学校数不超过两个；考生失信事实将记入其个人诚信档案，在普通高招录取中向高校提供，高校作为对考生品德衡量的依据，可以拒绝录取失信考生，以有效避免高校计划和教育资源浪费。

　　“今年出台的惩戒措施，将平行志愿的个数限制为不超过2个，按照平行志愿的投档录取规则，既可以保证考生的基本升学权利，也达到较为明显的惩戒效果和社会影响。”河南平顶山市宝丰一高的高三老师周亚格认为，在短期内来看，这似乎是减少了考生复读和再次选择的机会，但从长期来看，高招录取制度逐渐完善，既有利于维护考生的入学机会公平，也是增强考生诚信意识的一次深度教育，这对考生、家长和高校来说，影响都是有利且深远的。

编辑： 柯丹洁
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