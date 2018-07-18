建设新时代高素质教师队伍

坚持教育者先受教育，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教，当好学生健康成长的指导者和引路人。

日前，中共中央追授复旦大学教授钟扬同志为“全国优秀共产党员”，这是对高校广大教师的巨大鼓舞和鞭策。教师是教书育人、立德树人的主体，习近平总书记在北京大学师生座谈会上强调，建设政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质教师队伍是大学建设的基础性工作。评价教师队伍素质的第一标准应该是师德师风。这一重要论述为新时代高校教师队伍建设提供了根本遵循，也提出了新的更高要求。

作为钟扬同志生前工作的地方，复旦大学将立足岗位实际持续深入开展向钟扬同志等先进典型学习活动，打造新时代高素质教师队伍，把党中央和习近平总书记的关怀期望转化为加快学校事业发展的强大动力，加快建设中国特色世界一流大学。

不忘入党初心，做对党忠诚、坚守信仰的表率。习近平总书记指出，我们的教育要培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。我们要以钟扬同志为榜样，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，擦亮马克思主义这一社会主义大学的鲜亮底色，激励和引导广大教师自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者，把坚定理想信念化为培养社会主义建设者和接班人的实际行动，努力为党和国家培养更多能够担当民族复兴大任的时代新人。

不忘育人初心，做立德树人、师德高尚的表率。教师，既要做学问之师，又当为品行之师。钟扬同志常说“教师是自己最看重的身份”，我们要以钟扬同志为榜样，坚持教书育人、立德树人，充分挖掘每一门课程的育人内涵，着力形成从“思政课程”到“课程思政”的圈层效应。坚持把师德师风作为教师评价的第一标准，把立德树人作为检验学校一切工作的根本标准，调动和利用一切育人元素，将“所有课程都具有育人功能，所有教师都负有育人职责”的要求真正落到实处。坚持教育者先受教育，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教，当好学生健康成长的指导者和引路人。

不忘科研初心，做勇攀高峰、为国奋斗的表率。钟扬同志秉持“只要国家需要、人类需要，再艰苦的科研也要去做”的信念，既仰望星空，在基础科学领域矢志钻研，又脚踏实地，在应用研究领域不断对接国家重大战略需求，把论文写在祖国的山川大地上。我们要以钟扬同志为榜样，立足基础研究的深度，开展基础科学和前沿理论研究，提升原始创新能力；立足战略研究的高度，积极承担国家重大专项、重点研发计划、重大科技项目和重大基础工程；立足文化传承创新研究的厚度，扎实推进中国特色哲学社会科学繁荣发展；立足交叉研究的广度，推进协同创新，让科研成果更多服务国家、服务经济社会发展。

不忘为民初心，做服务人民、至诚奉献的表率。我们要以钟扬同志为榜样，弘扬种子精神，始终扎根人民、服务人民，创造机会让更多教师参与社会实践，在广阔天地和人民大众中汲取智慧和力量，在奉献社会、服务人民中收获成长、实现价值。牢牢把握高质量发展的要求，全面提升办学质量和办学水平，推动中国特色“双一流”建设提质、提速、提效，让教育发展更好地造福社会、造福人民。

使命呼唤担当，榜样引领时代。在钟扬同志的先进事迹和崇高精神激励下，复旦大学将紧紧围绕立德树人根本任务，着力打造服务新时代、建设新时代、奉献新时代的高素质教师队伍，让学校成为好老师不断涌现的人才沃土，努力创造无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的业绩，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献更大智慧和力量。